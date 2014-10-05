愤怒的小鸟游戏开发商透漏将裁员近130人

Angry Birds 《愤怒的小鸟》系列游戏开发商 Rovio 近日传出裁员的消息。公司首席执行长 Mikael Hed 对外发表声明指出，为了重新点燃公司成长的动力，因此不得不做出裁员的决定，Rovio 位于芬兰的总公司预计最多将会有 130 人面临失业的命运。

Mikael Hed 说做出裁员的的决定并不容易，未来公司将会瞄准三项最有潜力的领域，精简结构，强化公司营收，这其中指游戏、影音娱乐与消费性周边商品。

《愤怒的小鸟》曾是手机平台上最受欢迎的游戏之一，Rovio 更曾公开欲打造类似 Disney 那样的娱乐王国，但好景不长，为挽救颓势 Rovio 近期也试图创造出，例如 Angry Birds Epic 《愤怒的小鸟：变形金刚》、Angry Birds Transformers 《愤怒的小鸟英雄传》以及 Angry Birds Go! 《怒鸟快跑！》等不一样的玩法。

由于《愤怒的小鸟》以及其他多种利用这款游戏而推出的商业产品取得了成功， Rovio的公司规模已在过去几年时间里大幅增长。但是，这家公司在过去几年中所开发的许多产品看来并未带来很大影响，其去年利润已从2012年的5550欧元(约合7000万美元)下降至2690万欧元(约合3400万美元)，不过营收则仍略有增长。

赫德表示，Rovio将围绕“游戏、媒体和消费者产品”展开重组，认为这三项业务最有增长空间。业界人士指出，这些业务都是Rovio已在从事的业务，而其三分之二业务可能都与媒体和产品有关，这实际上已经证明了Rovio变成了怎样的一家公司。Rovio已经推出了《愤怒的小鸟》电视剧，而相关电影也正在制作中。也就是说，对这家公司来说，《愤怒的小鸟》比其他任何游戏都更重要，而Rovio的未来目标很可能是在更大程度上挖掘这款游戏的潜力。