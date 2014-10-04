印度9月黄金进口打破16个月以来最高纪录

据印度政府周四(10月2日)发布的数据，借一连串节日的力量，当地黄金需求相当有活力。就今年9月印度的黄金进口量超过20公吨，打破最近16个月以来纪录。对于黄金进口量，政府制度比较宽松，更多的进口得到允许。

数据显示，2014年9月印度共进口20.8公吨黄金，2013年同期数据位0.153公吨。早在今年6月，由于印度央行(RBI)放宽了部分国际贸易商行进口黄金，当月黄金进口曾激增至17.311公吨。

而去年也就是说2013-2014年黄金进口为印度5年来最低量，这月印度经常帐赤字过度膨胀有直接关系，为了缓和国内情况，政府上调了进口税至历史最高点-10%，并颁布了20:80条例，要求将20%进口的黄金进行加工再出口。

印度作为全球最大的黄金消费国之一，其进口量的极度降低，迫使国际金价调整，也就是说国际金价曾1300美元/盎司一直下跌到近日的1207美元/盎司。分析师预计，短期国际金价也许会打破1180美元/盎司，但印度黄金贸易商Girish Choksi认为接近宗教节日和婚季的开始，需求反而将增加，这将有助于金价的稳定。

与去年的九月白银(16.84, -0.21, -1.23%）进口量相比，今年 进口量大幅度增长，从5.9公吨增长至17.34公吨，是过去五年来最高水平。