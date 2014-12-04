印度官员：目前不打算下调黄金进口关税

印度财政部官员周四(12月4日)表示，当前印度政府不打算下调黄金进口关税，并对眼下的经常帐赤字水平感到满意。



该官员补充道，对黄金进口关税所做的任何调整只会发生在预算中。



印度政府在上周出人意料的对黄金进口限制进行了放放松，取消了进口黄金中必须有20%被用于出口的80:20的限定。世界黄金协会(WGC)认为，这会增加印度黄金的进口量，并且会使得金饰真实的出口和制造商有所受益。



印度央行(RBI)行长拉詹(Raghuram Rajan)周一称，对80:20黄金进口规则的取消是合理的，并且印度政府会对黄金进口政策进行更多查看。



拉詹表示，“对于进口关税的改变是进一步的要求，政府会对此进行查看。我认为决定是合理的，然后我们可以等待看结果怎样。”

