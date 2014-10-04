美9月就业大超预期失业率降至6年低点

据昨日晚间消息，美国政府非农业失业率将至六年来最低点，这个消息可能促使市场更坚信美联储将在2015年中甚至更早的时候加息。

此外，今天的就业报告是美国11月4日国会大选前发布的最重要的一份经济报告。虽然奥巴马曾指出经济复苏受到了家庭收入持续下降的阻碍，但今天的数据表明，劳动力市场进入今年以来还是取得了长足进步。

劳工部指出，9月非农就业环比增24.8万，失业率却是2008年7月以来最低的点5.9%，虽然如此劳动力市场的状况却好于分析师的预期。此外，此前的7月和8月的就业增量今日总计上调6.9万。

劳工部前官员、CohnReznick公司的经济学家奥克菲(Patrick O'Keefe)在报告发布前预测说他们已经看到企业恢复的希望，他们有可能在现有的库存下将前雇佣更多人手。九月份的就业报告却有些萧条，失业率的下降归结于部分人离开劳动力大军后不再找工作。9月的劳动参与率降至62.7%，创下1978年以来最低纪录。过去几年中美国的劳动参与率持续下降，这主要与更多的劳动者退休，以及经济低迷导致有劳动力的人放弃寻找工作有关。

尽管如此，政府称为U-6失业率的广义失业率仍降至11.8%，是2008年10月以来最低的。多数经济学家预计，3季度美国经济将增长约3%，将明显超越过去两年中平均约2.2%的水平。但是，经济的如此增长和就业状况可能仍不足以促使美联储较早采取加息行动。多位美联储官员已表示，他们担心近几周来通胀出现了太低的苗头，这一迹象意味着美国经济中依然存在大量闲置产能。

加拿大皇家银行(71.35, 0.00, 0.00%)的经济学家团队在就业报告发布前指出：“我们认为，薪酬的增长问题其实比就业人数的增长更重要。”

9月美国制造业增加4千个就业岗位。正在准备10月28-29日会议的美联储官员将仔细审查9月就业数据，自2008年12月以来，联储一直将基准利率维持在接近零的水平。目前金融市场预计在明年中期才能使联储才可能加息。

根据昨天的另外一个消息，8月的贸易赤字意外缩减至7个月来的最低水平，环比下降0.5%，至401亿美元，这主要与出口增长有关。