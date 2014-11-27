美国上周初请失业金人数升至30万上方 创近三个月高位

美国上周初请失业金人数意外增加，为近10周以来首次高于30万人，且创下几乎三个月的高位。今天的初请报告可能暗示美国的劳动力市场改善劲头，出现停止的现象。



美国劳工部(DOL)周四(11月26日)公布的数据显示，美国11月22日当周季调后初请失业金人数增加2.1万至31.3万人，预期28.8万人，前值修正为29.2万人。

美国劳工部在今天的声明中称，单凭今天的初请报告，不能说明美国就业市场复苏出现恶化。如果未来几周的初请人数仍然升高，则可能进一步证实劳动力市场改善出现趋缓的迹象。

一名劳工部发言人在数据公布时称，所有州的数据都是实际值，不存在任何异常。



数据显示，美国11月22日当周季调后初请失业金人数四周均值升至29.4万人，前值28.775万人。



美国11月15日当周季调后续请失业金人数下跌1.7万至231.6万人，为2000年12月以来最低。



美国劳工部还在今天的报告中指出，美国11月15日当周保险失业率降至1.7%，为2000年11月以来新低。



初请失业金报告，主要反映的是每周企业解雇员工的情况。通常情况下，在就业加速增长时，该数据将会下滑。



数据公布之后，美联社点评称，初请失业金人数近三个月以来首次升至30万以上，四周均值作为较为稳定的数据也出现小幅上涨，但是本次初请数据受到寒冷天气的季节性因素影响，尤其是在建筑业上表现明显，因而此次数据表现不尽如人意不会引起市场对美国就业市场良好复苏现状的担忧。