火爆拉涨推动铁矿石重返“牛市” 专家警告反弹纯属“死猫式”

数周来，铁矿石价格的暂得喘息使得市场重回“牛市”定义(阶段涨幅超过20%)，但市场策略师警告称，多头切勿高兴得太早。Intelligent Investor的资源策略师Gaurav Sodhi警告说：“我们还是不要感觉太飘飘然了。”

在本月稍早铁矿石价格自10年低位46.70美元/吨起涨以来，累计升幅已达25%，而涨幅超越20%已是传统意义上人们对于市场进入牛市的判断门槛。

铁矿石现货价格周二在60美元/吨水平下方交投，延续着两周半来的涨势，澳洲基准股指也在铁矿石价格的强势带动下奋力走高。

不过Intelligent Investor的资源策略师Gaurav Sodhi警告说：“我们还是不要感觉太飘飘然了，铁矿石过去12个月内还是下挫了60%，供给过剩的问题没有改变。这种反弹只是被压制太久后的报复性行情，不会改变市场趋势。”

凯投宏观(Capital Economics)的Caroline Bain对此表示认同：“市场大图景依然是供过于求，因此，我们预计一旦市场错配的情况结束，价格就会重启滑落。”

中国钢企需求的复苏是本轮行情的幕后推手，中国钢铁工业协会上周五称，4月前10天钢铁产出环比增加5.1%。

供给过剩问题犹存

铁矿石主要生产商指出，铁矿石价格去年惨遭腰斩，Gaurav Sodhi表示，市场依然深受供需失衡之苦，未来两年3亿吨的产量仍会是一种负担。

投资机构IG的市场策略师Evan Lucas说：“铁矿石基本面形势没有变化，实际上澳洲两大矿企力拓(Rio Tinto)和必和必拓(BHP Billiton)上周发布的季报表现互异。”两家公司的铁矿石产量都在刷新纪录，必和必拓还将产量预估提升了2%。

全球四大矿企——淡水河谷、力拓、必和必拓和Fortescue Metals都承诺增加低成本产出，1季度产出总量同比大增15%。Caroline Bain预计，今年的过程产能会增加10%

中国需求疲软

铁矿石是钢铁炼制的原材料，全球头号需求大国中国的进口胃纳明显处在下降趋势，铁矿石价格仍会承压。

凯投宏观认为，中国4月钢铁产出自异常低位反弹，1-3月的产量则是同比减少1.7%，是10年来1季度最差表现。

世界钢铁协会(The World Steel Association)预计中国钢铁需求今年将萎缩0.5%，至7.07亿吨。

Evan Lucas还称，当前中国还没有证明自己回到游戏当中，“如果铁矿石价格能够守住一个月，那么可以判断，中国正在消化过剩产能。但需要提醒的是，价格趋势仍未有效改变，出现再次回档是大概率事件。”