地震重创尼泊尔经济 或损失一年GDP

日本媒体刊文指出，4月25日尼泊尔中部发生的大地震将对依赖旅游业的该国经济造成重创。

文章指出，每年大量游客以尼泊尔为基地前往全球最高峰珠穆朗玛峰(约海拔8848米)或周边登山，或参观佛塔等世界遗产，住宿设施等服务产业占尼泊尔国内生产总值(GDP)的一半。此次地震造成的经济损失可能膨胀至与该国一年的GDP相当的规模。

此次地震的震源位于尼泊尔首都加德满都西北部约80公里处，距离第二大城市博卡拉也很近。除了拥有100万人口的加德满都和博卡拉受灾严重外，在尼泊尔全部75个地区中，中部和西部的30个地区都受到地震影响。

25日在加德满都，建于19世纪的高60米的“达拉哈拉塔”倒塌。世界遗产之一的杜巴广场的历史遗迹也遭到了损坏。在保留着古都面貌的加德满都东部的巴克塔普尔，多处砖造建筑物和木造的寺院坍塌。

登山客众多的珠穆朗玛峰发生了雪崩。约20位返回大本营途中的登山者在珠穆朗玛峰遇难。

文章指出，尼泊尔每年会迎来80万左右的海外游客。外国游客的住宿和购物的消费额相当于该国GDP的3%左右。但是作为尼泊尔大门的加德满都受灾严重，当前游客很可能对远离尼泊尔。

分析地震强度与人及经济损失关系的美国地震调查所(USGS)预测，此次地震的经济损失“有可能超过尼泊尔的GDP”。尼泊尔的GDP规模约为190亿美元。预计损失规模在10亿至100亿美元的概率为34%，在100亿至1000亿美元的概率为29%。

美国调查公司IHS的首席经济学家拉吉夫·毕斯瓦斯表示“根据震源附近受灾状况进行推算，经济损失将超过GDP的20%，恢复重建至少需要50亿美元”。因此国际性的复兴援助不可或缺。