国际铜价两月反弹近10% 多头加速撤离

北京时间4月20日下午消息，据彭博社报道，伦敦金属交易所（LME）3个月期铜今日一度上涨1.9个百分点至每吨6173美元，创3月26日以来盘中最高价。国内铜期货1506主力合约早盘一度涨0.7%至每吨44060元，创下3月27日以来最高价。

今年1月底以来，国际铜价出现2012年以来最大两个月涨幅，但是数据显示铜价多头开始加速撤离。对于多头来说，铜价上涨的最大风险在于中国需求放缓。今年以来，包括高盛和法兴银行在内的投行都调降了铜的目标价。与此同时，基金经理也在近期失去了对铜的兴趣。

中国是铜的第一大消费国，消费了全球近半数的铜，包括自由港麦克莫兰铜金矿公司（Freeport-McMoRan）在内的铜业巨头都表示，中国并没有像往年这个时候一样加速购买铜。

美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，在截至4月14日的两周里，铜的投机性净多合约大降7.3%至14295份。上周的调查显示，交易员、分析师和对冲基金对铜价前景产生了分歧，一方面是铜库存上升和中国需求减少，另一方面是部分铜矿老化限制供应增长。

资产规模1.6万亿美元的富国银行国际投资部主管Paul Christopher表示，市场不确定铜的产量和中国的需求究竟会有多少。此外，还有对库存过剩的担忧，尤其是今年下半年。