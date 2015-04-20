人民币兑美元逆中间价走软 意外降准及油盘购汇形成压制

人民币兑美元即期周一(4月20日)盘中持续走软，中间价则四连升并创近3个月新高。中国年内二次降准与上周五美元指数小涨皆推动美元买盘力量释放，石油购汇盘亦推波助澜。

美元/人民币询价系统报6.2038，上周五收报6.1978。美元/人民币央行中间价定为6.1255，为1月22日以来新高，上周五中间价为6.1267。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.2830/6.288，上周五尾盘为6.2825。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.2013/6.2033，上一交易日尾盘报6.1918。

市场人士指出，尽管央行降准力度超预期，但人民币汇率短期无虞。目前人民币贬值预期较前期有所减弱，在人民币震荡升值过程中降准会削减汇价波动率，有助于央行对汇率的掌控。本次降准虽然令人民币短期承压，但并不意味着贬值通道开启，“只要不突破6.18-6.22元区间，估计波幅都将有限。”

交易员认为，人民币不会由此进入贬值趋势，市场对人民币的贬值预期不复前期浓厚。目前离岸人民币价格开始强于在岸，CNH与CNY曲线走势的逆转反映境外人民币贬值预期明显消退。上周人民币现汇在震荡中小涨0.17%。

中国央行周日宣布，周一(4月20日)起普降金融机构存款准备金率1个百分点，另对农村金融机构等加大定向下调力度。预期此举可释放资金总量约1.2万亿元人民币，以达到降低融资成本、缓解经济持续下行压力的货币政策目标。

国际汇市方面，美元周一开局沉闷，而澳元、纽元表现出色，受到中国刚刚推出的刺激行动提振。

北京时间13:13，美元/人民币报6.2015。