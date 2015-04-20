自欧洲央行启动量化宽松（QE）一个月来，欧元继续出现大幅贬值，欧元兑美元已经下降近2%。

彭博社称，由于预期规模空前的刺激措施将导致欧元走软，各国央行去年减持欧元头寸的规模创历史新高。而国际货币基金组织（IMF）最新数据显示，欧元现在占全球外汇储备的比重只有22%，低于5年前欧债危机爆发前的28%，而美元和日元的占比双双上升。

欧元继续走低

自从2014年5月起，欧元兑美元便开始走跌，随着近来欧洲央行实施量化宽松计划，更促使最近欧元一度刷新12年低点。

根据彭博社的报道，欧洲央行的债券购买计划将主权利率压在负值，并推动欧元兑美元在今年内相对贬值了12%。这是自1999年欧元推出以来最差的表现。

彭博社称，巴克莱驻伦敦外汇策略师Hamish Pepper说，在美元走强的背景下，欧元是最可能被卖出的货币，目前欧美间货币政策背道而驰的情况最明显。

法国兴业银行策略师Daniel Fermon认为，欧元的储备货币地位正在瓦解，只要有全面的量化宽松政策，就没有投资欧元的需要。当前问题在于看不到欧元的底部，资金正渐渐流出。

眼下更严峻的情况是，希腊纾困协商迟迟未产生结论，时限逐步逼近也促使欧元走低。近日，希腊再传5月可能无法如期偿债，使欧元雪上加霜，不仅对美元汇率逼近12年新低点，对日元也跌到两年来新低。

英国《金融时报》引述知情人士指出，如果希腊无法在4月24日和债权人达成协议，希腊政府可能无法偿还原定5月和6月须偿还IMF的贷款，约有25亿欧元。希腊政府虽坚决否认，但仍引发汇市对欧元的忧虑，导致欧元全面走贬。

4月15日，欧央行行长德拉吉在利率会议后的讲话中表示货币政策已经生效，他明确了央行至2016年9月继续实行债券购买计划的决定。这种表态将促使欧元继续下跌。

据彭博社报道，瑞讯银行市场战略主管Peter Rosenstreich称：“德拉吉全力执行QE，这将继续弱化欧元。当前QE计划是短期活动的可能性已经基本不复存在了。”

多数券商仍持续下修欧元目标价。摩根士丹利以欧元区低收益率等结构性因素将导致投资相关资本外流加剧为由，调降欧元第二至第四季度目标价至1.04、1.03、0.90元。

带动出口升温

尽管汇率走贬并非欧盟当局实施量化宽松的主要目标，但仍盼能借此刺激出口并推升经济成长。

欧元贬值在一定程度上带动了欧洲出口升温。欧洲新闻电视台报道称，归功于对欧洲产品的需求增加，订单蜂拥而至，欧盟区第一季度经济增长大丰收，维持低价的商品价格使新订单的增长速度创下2011年以来新高。

欧盟GDP有一半以上仰赖出口，欧元贬值使出口竞争力大增，欧洲企业终于迎来久违的景气回温。根据调查，3月份欧元区综合采购经理人指数PMI由2月份的53.3上升到54，未来几个月的景气扩张速度还可望加速。

Markit首席经济学家Chris Williamson说：“欧元区3月新出口订单增幅创去年4月来最大。企业反应欧元走贬是带动新出口订单增加的主因。”

此外，富兰克林证券投顾表示，由于欧元区的出口占GDP比重较高，欧元贬值有助于提振欧洲出口竞争力，辅以能源价格维持在低档，将对消费支出带来支撑。

欧洲央行预估，欧元每贬值10%就可促进欧元区GDP成长0.4%，同时带动通膨率增加0.6%，瑞银在3月便将欧元区今年GDP预测值从1.2%上调至1.6%，同时3月17日公布的2月份消费者物价指数(CPI)也较1月增加0.6%。

不过，不少经济学家还在评估欧元贬值的真正效益，因为货币走弱并未能带动所有欧元区国家，较无竞争力的小国，如希腊就还未摆脱自身债务问题。

美国全国广播公司财经频道（CNBC）稍早前报道称，耶鲁大学经济学家斯蒂芬·罗奇便表示，过去5年来德国与法国占欧元区出口比例达45%，所以受欧元贬值帮助较大，但对葡萄牙、爱尔兰、希腊和西班牙这些出口比例低的国家来说帮助则较小。

而Capital Economics经济学家Jonathan Loynes也以2009-2012年欧元贬值出口却持续下滑为例，指出若全球市场需求未回温，货币再怎么贬值也是无用的。