亚投行爆红G20 美日奋起反击

由中国主导、正在筹建的亚洲基础设施投资银行(亚投行)日前成为二十国集团(G20)财长和央行行长会议关注的焦点。新兴国家代表强调建立亚投行的意义，尚未表示加入的日本和美国对亚投行融资和组织运行提出疑问，双方的较量十分激烈。

4月18日报道，“如果这个机构能真正满足需求并推动经济发展，那么我们可以提供合作。”国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德(Christine Lagarde)日前在IMF会议上对建立亚投行表示欢迎。IMF第一副总裁、美国人利普顿呼应说：“这是为基础设施建设投资作贡献的积极举动。”

G20会议与IMF和世界银行的会议同期举行，会议前后是各国和各地区代表以各种形式会面的良机。亚洲、非洲和拉美新兴经济体的代表16日举行会议，发表了欢迎建立亚投行的声明。

在G20会议上，对发展中国家基础设施建设进行投资是重要议题之一。中国似乎瞄准了这一可提高对亚投行期待的时机。有报道说，中国还计划在华盛顿举行57个意向创始成员国会议。

日本财务大臣麻生太郎与美国财长雅各布·卢(Jack Lew)16日在会谈中讨论了亚投行问题。双方一致认为，基于公正管理、债务可持续性和保护环境这些“国际标准”来运行至关重要。

日本感到不安的是，亚投行可能顾及融资对象而在审查融资上不严。日本财务省干部说：“与亚洲开发银行等现有国际机构相比，亚投行理事会的权限不大，容易反映行长的意向。”

另据日本《朝日新闻》4月18日报道，G20财长和央行行长会议16日在华盛顿开幕。在国际金融的“大本营”成为话题的是中国倡议建立的亚投行。现有金融秩序的成员对已有57个国家加入的这个新银行感到困惑，不得不采取对策。

总部设在华盛顿的两大国际金融机构的领导人16日都对建立亚投行的尝试表示欢迎。

世界银行行长金墉期待地说：“可以进行合作的项目很多。”IMF总裁拉加德说：“焦点对准地区基础设施建设的机构具有魅力。”

拉加德说：“世界经济持续回升，但经济增长力度不够。”人们期待通过需求巨大的亚洲基础设施建设投资来提升经济增长率。

日美两国担心，中国会在建立亚投行机制和决定融资方面轻视现有的国际规则。日美两国与谋求亚投行独立运行的中方之间的分歧很大。

中国财政部副部长朱光耀在G20会议后说，中国倡议建立亚投行，是为了帮助填补该地区数万亿美元的基础设施资金缺口。

朱光耀说，中国支持IMF和世界银行，并向其提供资金，在现有的国际金融体系中发挥着建设性作用。他在大西洋理事会发表演讲时说，中国希望改善和加强这种能力，而不是推翻现有的金融体系。对于没有成为意向创始成员国的日本和美国，他表示若将来有意加入的话也将“欢迎”。

日美担心中国会在亚投行的贷款及组织运营等方面采取只利于本国的行为，朱光耀对此表示将会遵循国际高标准。