下周黄金走势如何? 美元成关键因素

04月19日讯 ，本周现货黄金行情基本上是告一段落，依旧维持在1200美元/盎司附近上下震荡。下周黄金走势如何，且看分析师们如何说。

接受Kitco调查的多数人士认为，下周金价将上涨。接受调查的31位专业市场人士中，22为作出回应。结果显示，其中13位(59.0%)看多，3位(14.0%)看跌，6位(27.0%)看平。市场人士包括黄金交易员，投资银行和期货交易员，以及技术分析师。

分析师称，他们预计美元是影响下周黄金走势的最重要因素。

Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day称，市场开始预期利率将在更长的时间内维持较低水平，这利空美元利多黄金，“美元可能已经触顶，尽管如此，我们并不预期它很快大跌。我们不大可能看到美元进一步走高，这对黄金有利。”

然而，CMC Markets高级市场分析师Colin Cieszynski称，因稀少的经济数据难以指明美国经济明确的方向，黄金可能维持盘整，缺乏明确方向。除非希腊局势崩溃，否则市场可能更关注财报季的故事，而非黄金。

另据彭博社周五(4月18日)公布的最新调查显示，因美联储加息时机尚存不确定性，黄金交易员、分析师对下周金价走势观点出现严重分歧。

在接受调查的19位黄金交易商及分析师中，7人看涨(37%)，6人看空(32%)，6人看平(31%)。