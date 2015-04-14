黄金新一轮暴风雨即将要来临

黄金价格周二亚市盘初持稳在1200美元下方。周一(4月13日)因美元指数强劲上扬，打压黄金价格一度下探1196美元日低，并最终收在1200美元下方。周二投资者应重点关注的财经日历是美国3月零售销售以及PPI数据。

在周一公布的数据中，中国在3月的出口下降了15%，而进口下降达到了2009年金融危机以来最大的跌幅，这使得市场对中国的经济有所担忧。

美国商务部将于北京时间周二(4月14日)20:30公布3月零售销售数据，该数据具有重大影响力，过去几期的数据引起了市场激烈波动。

接受媒体调查的经济学家的的预期中值显示，美国3月零售销售月率料上升0.9%，上月为下滑0.6%。

日线并无明显的趋势，纸黄金价格行情依旧处于宽幅整理走势。4小时方面，纸黄金价格布林带缩口整理，蜡烛图收线于布林带中轨下方，宏观指标MACD多投能量放量。

荷兰银行的商品分析师GeorgetteBoele表示：“黄金价格被限在1200美元/盎司附近的水平还是受到美联储可能升息的影响，跌破1140美元/盎司水平只是时间问题。”

黄金市场的短期性支撑位在1193.65美元/盎司(3月17日以来这一波涨幅的斐波纳契38.2%回调位)(其下方是4月9日所创低点1192.74美元/盎司)，黄金价格若能牢牢地守住这一技术性支撑位，黄金市场的短期性前景可能就不会摧拉枯朽一样地恶化。

国际金价在1190.00-1192.40美元/盎司区间包含着一系列的支撑位，比如1193.23美元/盎司(20日均线切入位)和1191.34美元/盎司(40日均线切入位)。