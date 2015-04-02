今日金价有大震动 现货黄金酝酿大行动

黄金价格周四(4月2日)亚市盘初企稳在1200美元上方。周三(4月1日)因美国3月ADP就业及制造业PMI数据不佳，为周五(4月3日)公布的非农数据蒙上阴影，刺激黄金价格大涨逾20美元，一度刷新1208.20美元/盎司高位。

美国3月ADP就业人数增加18.9万，为2014年1月以来最小增幅，且低于市场预期的22.5万，前值由增加21.2万上修为增加21.4万，回落至20万下方，表现逊于市场预期。

美国3月ISM制造业PMI为51.5，不及前值52.9和预期值52.5；3月ISM新订单指数为51.8，不及前值52.5，且创2013年5月来最低水平；3月ISM库存指数51.5，也不及前值52.5.

黄金价格周三晚间走势处于大幅反弹态势，日K线最终报收于1203.70美元。

整体走势上现货黄金仍旧处于触底后反弹走势，日K线下方1180美元一线对现货金形成短期支撑，上方短期压力位于1220美元，均线系统上中短期均线支撑黄金现货价格。

技术指标MACD双线在0线下方金叉走势运行，上行动能再次增强，短期KD指标走势高位死叉运行。

从指标上看短期黄金的价格走势趋于反弹过程。操作上投资者可待回调至1190美元附近逢低做多，止损1185美元，目标1220美元。

激进的投资者1198上方可介入短期做多，但向下突破该位置则应离场。