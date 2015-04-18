美国3月核心通胀走高 黄金T+D周五夜盘小跌

黄金T+D周五(4月17日)夜盘上涨，开于240.97，收于239.77，下跌1.20元。黄金T+D周五上涨0.1元，涨幅0.04%，报239.98元/克，最高报价241.00元/克，最低报价238.71元/克。

美联储数位官员周四的讲话凸显联储内部对于何时加息分歧较大，这些因素拖累美元指数走低。

美国周五公布的3月消费者物价指数（CPI）年率回落，但剔除食品和能源等价格波动较大的产品外，美国3月核心消费者物价指数年率高于预期，且核心CPI连续三个月回升，这意味着通胀开始企稳，美联储年内稍晚加息的企图得到支持。

此外，美国4月密歇根大学消费者信心指数初值创2007年以来第二高。

国际现货黄金周五开于1197.80，最低下探1196.78，最高触及1205.50，收于1204.40，上涨6.60美元，涨幅0.55%。

基本面利好因素：

1.美国商务部(DOC)周四(4月16日)公布的数据显示，美国3月新屋开工总数年化月率增长2.0%至92.6万户，预期104.0万户，前值修正为90.8万户。数据还显示，美国3月营建许可总数降至103.9万户，预期108.1万户，前值110.2万户。美国3月营建许可月率下跌5.7%，创下去年5月以来最大。

2.纽约联储周三（4月15日）公布的数据显示，美国4月纽约联储制造业指数跌至-1.19，预期7.00，前值6.90，纽约联储制造业指数骤跌，创下四个月以来最低水平，主要受新订单指数暴跌至2013年1月以来最低所拖累。

随后美联储公布的美国3月工业生产下滑0.6%，前值增长0.1%，预期下滑0.2%。

3.美国商务部周二（4月14日）公布数据显示，美国3月零售销售月率增长0.9%（前值下滑0.5%），不及预期中值的1.0%。同时公布的3月美国生产者物价指数月率增长0.2%，与预期持平，前值下滑0.5%；生产者物价指数年率下降0.8%，与预期持平，前值下滑0.6%。3月美国核心生产者物价指数月率增长0.2%，预期增长0.1%，前值下滑0.5%；核心生产者物价指数年率增长0.9%，与预期持平，前值增长1.0%。

4.波士顿联储主席罗森格伦周四称，美联储加息条件尚未具备，加息前经济应该具备强劲动能，即使等待很长时间，也不应武断行动。美国明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔周三称，即使实现充分就业目标 也不支持年内加息。

基本面利空因素：

1.美国3月核心CPI月率增长0.2%，预期增长0.2%，前值增长0.2%；美国3月核心CPI年率增长1.8%，创去年10月以来最大升幅，预期增长1.7%，前值增长1.7%。美国3月核心消费者物价指数(CPI)走高，已经连续三个月回升。

2.美国劳工部(DOL)周四(4月16日)公布的数据显示，美国4月11日当周初请失业金人数增加至29.4万，预期28.0万，前值修正为28.2万人。初请数据已经连续六周位于30万人下方，表明虽然3月就业市场有所降温，但是劳动力市场仍然持续改善。数据还显示，美国4月11日当周初请失业金人数四周均值为28.275万，接近于上周的15年低位28.25万。美国4月11日当周续请失业金人数减少4万至226.8万，创2000年12月以来最低，预期232.3万，前值修正为230.8万。

美国劳工部周四发布的一份报告中称，只要初请失业金人数位于30万下方，那么就表明劳动力市场稳健改善。目前美国申请失业金的人数水平已经创下2000年以来最低。

3.美国原油期货周四（4月16日）上涨0.32美元，涨幅0.57%，收报56.71美元/桶，盘中一度刷新四个月高点57.42美元/桶。油价上涨可能有利于通胀企稳反弹，促进美联储加息。

4.克里夫兰联储主席梅斯特周四（4月17日）表示，3月非农疲软属暂时性，乐于看到首次加息相对较快地到来。FOMC委员，亚特兰大联储主席洛克哈特（Dennis Lockhart）周四（4月16日）称，6月加息仍有可能，更倾向于晚点加息。