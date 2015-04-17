沙特原油产量持续增长 闲置产能动用影响力能否延续?

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3月沙特的原油产量为1030万桶/天，较前一个月的增长为65.8万桶/天，这是30年来该国最大的原油产量。
除了沙特，伊朗的原油产量也增加到了55.6万桶/天，利比亚每天的产量也达到18.3万桶。OPEC总计的原油产量达到了3150万桶/天，超过了此前3000万桶/天的配额。
大量原油供应增量在目前这个原油价格本已经低迷的市场中，使得原油价格承受更多压力。沙特的产量增加可被视作是不计代价的抢夺市场，低迷的油价最终会使得美国页岩油生产难以维持。事实上，这一动作的成果已经有所显现，5月美国的产量预计将减少5.7万桶/天，因为原油钻井数量在下降。
沙特可算是唯一一个有大量闲置产能的国家，可以根据市场情况进行生产，这也是沙特在过去那么多年控制住原油市场的一大原因。但一旦沙特的产量开始持平，那么影响力就会慢慢减弱。
此外，沙特通常在夏天消耗更多的原油，这会消耗一些多出来的产量。
虽然沙特的大力市场下，美国的页岩油生产受到影响，但全世界却已经习惯了低油价。原油需求的增长很快，IEA预计今年需求会自二季度的9266万桶/天增加到四季度的9467万桶/天。
这会使得原油市场处在一个微妙的位置上，一方面美国的产量会继续下降，而沙特额外的产能则已经不多。如果出现供应问题，譬如利比亚供应问题或者中东出现冲突，又或者美国原油产量下降比预期更快。那么沙特能够控制油价的额外产能就非常有限。
市场有猜测称，美国页岩油的产能调整也是很快的，但或许还不够快。并且价格低迷的情况下，吸引投资也是一个很大的问题。
因此，在页岩油产量下降，而沙特额外产能都被应用的情况下，原油市场的供应或许会出现问题。