沙特原油产量持续增长 闲置产能动用影响力能否延续?

3月沙特的原油产量为1030万桶/天，较前一个月的增长为65.8万桶/天，这是30年来该国最大的原油产量。

除了沙特，伊朗的原油产量也增加到了55.6万桶/天，利比亚每天的产量也达到18.3万桶。OPEC总计的原油产量达到了3150万桶/天，超过了此前3000万桶/天的配额。

大量原油供应增量在目前这个原油价格本已经低迷的市场中，使得原油价格承受更多压力。沙特的产量增加可被视作是不计代价的抢夺市场，低迷的油价最终会使得美国页岩油生产难以维持。事实上，这一动作的成果已经有所显现，5月美国的产量预计将减少5.7万桶/天，因为原油钻井数量在下降。

沙特可算是唯一一个有大量闲置产能的国家，可以根据市场情况进行生产，这也是沙特在过去那么多年控制住原油市场的一大原因。但一旦沙特的产量开始持平，那么影响力就会慢慢减弱。