印度增长将超过中国？投行称没什么大不了

不过伦敦研究机构凯投宏观(Capital Economics)认为印度经济增速超过中国没什么大不了。

首先，IMF对印度GDP增速的预测采用了新修订的数据系列。凯投宏观经济学家Shilan Shah在研究报告中指出：新的方法“让印度经济显得更加健康，但与其他方面的证据有所出入”。连印度的政策制定者也质疑新的数据系列。

其次，就算这一预测值是合理的，中国更大的经济规模意味着中国增长对全球经济重要得多。从股市投资的角度来讲，中国占MSCI新兴市场指数的20%，而印度权重仅7%，排在第6位。因此中国股市上涨更容易推高其他新兴市场股市。

最后，印度未来经济增长比中国更快真的应该令人惊讶吗？印度比中国要贫困得多，落后经济在追赶阶段增长较快是很正常的。Shah在报告中写道：“从这一点来讲，中国经济增长的放缓反映了此前的经济成就。即便按照新的预测，印度仍可能无法推出正确的政策、实现它应该达到的目标。”