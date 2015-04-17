苹果已成中国市场收入最高科技品牌

北京时间4月17日上午消息，市场研究公司Newzoo公布的一份最新报告显示，以营收来看，苹果已成为中国排名第一的科技品牌。

报告显示，苹果在中国市场的年营收达到370亿美元，超过了中国国外及本土的所有科技公司。苹果的规模要超过腾讯，同时也远高于华为的175亿美元和联想的147亿美元，这两家中国公司也生产智能手机。

营收数据表明，苹果在中国市场处于领先。因此，希望打开中国市场的游戏开发者应当针对这一市场开发iOS游戏。

苹果的营收较高并不是由于销量，而是由于苹果提供了高端产品，吸引了中国逐渐富裕的消费者群体。

Newzoo CEO皮特·沃曼(Peter Warman)表示：“在2013年9月推出iPhone 5s和价格相对较低的iPhone 5c之后，许多分析师认为，iPhone5c将是为亚洲市场，尤其是中国订制的产品。然而在中国，苹果销量最好的产品并不是价格较低的型号，例如iPhone 5c，而是更高端的iPhone 5s、iPhone 6和iPhone 6 Plus，以及iPad和iMac。如果说需要证明中国消费者有钱消费，并愿意为质量和身份花费，那么这就是证据。”

对其他公司来说，可以向苹果学习的经验之一在于，苹果并未将中国市场消费者区别对待。传统上，欧美公司在进军中国市场时会与本土公司合作，并制定本地化策略，但苹果并未这样做。苹果在中国的营销策略与其他市场基本类似，而这样的策略起到了很好的效果。

这也意味着，对于中国市场370亿美元的年收入，苹果不需要与其他公司分享。

其他一些欧美公司在中国市场也有着不错的表现。2014财年，微软有不到10%的营收来自中国市场，而索尼来自中国的年营收为44亿美元。尽管绝对数字比不上苹果，但对这些公司来说，这仍是不可忽视的一部分。