油价崩跌、货币贬值等曾经的促增长良方如今为何失效？

货币宽松举措、油价“腰斩”以及全球许多地区货币贬值，这些理应是促进经济增速加快的一剂“良方”，然而事实似乎并未如此。

周二(4月14日)发布全球展望时，国际货币基金组织(IMF)却将今年全球经济增速预估维持在3.5%不变，低于一年前油价尚未崩跌、美元还没有升值、欧洲央行(ECB)也未启动量化宽松(QE)时该机构所预测的3.9%。

法国兴业银行(Societe Generale)驻伦敦经济部全球主管Michala Marcussen表示：“如果15年前你跟别人说，15年后的利率和油价是现在这样，他们肯定会认为经济正处在繁荣期，但事实并非如此。”

Marcussen推测，以前依赖于促进需求的那些力量已没有以往那么强大。

她认为，利率下降、能源价格下跌和货币贬值带来的刺激效果可能只有经济学家期望的一半。

那么，曾经的引擎为什么不再能够促进增长了呢？

分析师称，答案在于结构性转变和2008-2009年金融危机的遗留影响。减债需求、银行放贷意愿持续低迷以及金融监管加强或许正在抵消借贷成本下降所产生的效果。

除两种主要对手货币以外，美元一季度兑其他所有主要货币上扬。对于美联储将(FED)加息的预期推动美元创下九个月的创纪录连涨时间。

彭博汇总的数据显示，约30个国家今年实施了货币刺激举措。