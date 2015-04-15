欧央行维持利率不变市场静待德拉吉讲话

欧洲央行(ECB)周四(4月15日)宣布维持指标利率于纪录低点0.05%不变，符合市场预期。欧银决议公布后，欧元/美元在1.0595水平附近窄幅震荡。稍后欧央行行长德拉吉将召开新闻发布会。

欧央行宣布，维持主要再融资利率于0.05%不变，符合市场预期，前值0.05%；维持隔夜存款利率在-0.20%不变，符合市场预期；维持隔夜贷款工具利率在0.30%不变，亦符合市场预期。

利率决议公布后，欧元/美元窄幅震荡于1.0595附近；美元指数持稳于99.15；现货黄金于1192附近震荡；现货白银位于16.14附近。

稍后北京时间20:30欧央行行长德拉吉将召开新闻发布会，市场预计将他将会重申将坚决实施QE(量化宽松)的决心，同时发表对于欧元区经济和希腊局势的观点。

市场分析人士指出，“德拉吉或将重申存款利率已处于下限。他会表示欧央行有信心实现每月资产收购目标，有可能会附和欧洲央行林德近期所表达的观点，即负收益率可能不会持久。”

之前，包括斯洛文尼亚央行行长雅兹贝奇(Bostjan Jazbec)和欧洲央行执行理事会成员默施(Yves Mersch)曾透露，如果比预期更早地实现通胀目标，央行可能提前结束量化宽松项目或放慢量宽步伐。

不过，市场分析人士仍认为，德拉吉今天将重申将坚决实施QE(量化宽松)计划直到欧元区通胀回升至央行的目标水平，但他可能暗示短期内不会扩大宽松规模。

同时，欧元区经济前景也是市场关注热点。进入2015年以来，欧元区经济数据出现改善势头。欧央行3月份作出的最新预期是经济增长加速将持续至2017年，德拉吉上个月的表态也呼应了这一观点。

欧元近期开启新一轮跌势，欧元/美元面临跌向平价的风险。德拉吉可能会被问及欧元疲软是否合理，或相对其他货币而言是否贬值幅度过大、速度过快。他之前一再重申，欧元汇率水平并非政策目标，欧元走势反映了欧元区和其他主要经济体之间货币政策预期分化的因素。

此前，欧盟执委会副主席东布洛夫斯基表示，欧/美元汇率距离历史低点仍相当遥远。他指出，“欧/美元汇率反应欧洲央行及美联储货币政策，距离历史低点尚相当遥远。”