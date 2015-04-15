美国原油产量下滑 国际油价四连涨

由于市场预期美国原油产量或出现下降，14日国际油价收盘继续第四个交易日上涨。截至当日收盘时，纽约商品交易所2015年5月交货的轻质原油期货价格上涨1.38美元，收于每桶53.29美元，涨幅为2.66%。

美国能源信息局15日将公布上周的原油数据，市场预期美国原油产量或将从高点回落。数据显示美国运营的油田钻井数持续下降。美国油田技术服务公司贝克休斯10日发布的数据显示，截至上周美国运营的油田钻井数连续18周下降，显示油价走低迫使许多美国原油开采企业削减投资支出。

国际货币基金组织14日发布报告，下调美国今明两年经济增速预测，美元对其他主要货币汇率14日下跌。美元走弱增加了以美元计价的石油的投资吸引力。

此外，伊朗石油部长Bijan Namdar Zanganeh周二表示，OPEC应将每日3000万桶的生产目标“至少削减5%”，这表明伊朗寻求至少每日150万桶的减产。伊朗也成为第二个呼吁OPEC减产的OPEC成员国。

这一数量超过了利比亚驻OPEC代表Samir Kamal 80万桶的减产目标。Kamal于4月9日表示，OPEC成员应该限制生产，以应对伊朗出口的潜在提升。

沙特内阁日前在一份声明中表示，沙特致力于和主要出口商、生产商合作，一起提振油价。沙特内阁重申，沙特的原油政策没有政治目的。同时沙特还表示，沙特并不是在和页岩油进行竞争，新的原油来源扩展了市场的深度，进一步稳定了市场。

本周二评级机构惠誉的一位高级分析师表示，由于美国页岩油产量的减少，加上季节变化导致需求增加，预计今年下半年原油价格可能迅速回升，到年底可能达到每桶70美元。

不过，惠誉油气研究部主管阿历克斯-格里菲斯表示，油价可能需要几年时间才能达到每桶80美元，即原油供需恢复平衡的水平。

高盛表示，在钻井平台数量出现创纪录下跌之际，美国原油产量和库存本月可能触顶。结束季节性维护的油厂到7月份有望把日需求增加约50万桶，帮助缓解85年来最严重的供应过剩局面。

另外，原油投机多头连续两周大幅增加多头持仓。据美国商品期货交易委员会的数据显示，在截至4月7日的一周，对冲基金增持NYMEX原油期货多头头寸，提升幅度高达30%，创下2010年10月份以来的最大涨幅。多头头寸升至九个月高点，看跌头寸下滑21%。

之前4月3日公布的数据显示，截至3月31日一周，NYMEX原油期货净多头仓位增加了21%，为2011年3月以来最大。空头仓位则创下了三个月来最大降幅。