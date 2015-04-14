全球经济持续复苏五个新亮点



（IMF与世界银行春季会议将于周五在华盛顿开幕，G7财长和央行行长于本周G20部长级官员于华盛顿举行会议之前召集非正式会议。）

全球经济持续复苏，前景乐观，下面是五个新亮点：

第一，美国利率正在准备正常化。美国复苏较好，美国财政稳健，失业率下降，过去六年来维持低利率或是疲弱表现，适度收紧信贷，美联储利率正常化宜早不宜迟，美联储或在今年夏天启动加息。

第二，石油价格下跌对全球经济是好消息。除了俄罗斯和委内瑞拉等国家受到一些影响外，大多数石油进口国，包括大部分发展中国家和欧洲大部分国家，价格下降消费者受益。沙特阿拉伯保持产量，美国页岩油仍在生产。

第三，新兴市场国家增长放缓是积极信号，经济转向更加可持续道路，带动国内消费，中国经济增长放缓进入新常态，印度经济稳定，巴西和俄罗斯可能会更好，尼日利亚刚刚举行了大选，经济有更好的迹象，非洲整体经济也不错。

第四，美元走强，美国公司出口有所减少，但美元走强，许多国家出口增加，外汇收入增加，人民币跟随美元升值。

第五，欧洲经济温和增长，欧洲央行启动量化宽松抵御通缩，目前而言资产泡泡可恢复，银行资产负债表比较健康，欧洲维持低利率。发展中国家在世界经济中表现出更多积极有利因素受到全球青睐。

