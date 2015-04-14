卢布筑底反弹、通胀回落 俄罗斯经济有望企稳

尽管西方制裁等不利外部因素仍然存在，但俄罗斯经济近期却展现了令人惊讶的“韧性”，卢布筑底返升、通胀触顶回落等一些积极信号似乎预示着俄罗斯经济实现了企稳，俄政府内部人士更乐观地认为，俄经济最困难的时候已经过去。

俄罗斯财政部部长西卢阿诺夫不久前在俄企业家和工业家联盟会议上称：“金融部门的形势也在稳定。我们看到债券市场的回报率在回升，金融市场展示出了增长的势头。”俄罗斯经济发展部副部长韦杰夫认为，俄罗斯经济有望在今年第三季度完成结构性调整，届时将出现劳动成本下降、企业和私人投资利润上涨、卢布稳定、通胀降低等一系列转机，令俄经济可望于2016年实现增长。俄经济发展部的这一预测也得到了俄罗斯总理梅德韦杰夫的认可，他在近日出访东南亚时对外界表示说：“俄罗斯经济在过去一年中所面临的困难一定程度上将延续至今年，但我们预计明年俄罗斯经济将恢复增长”。

俄政府显著增强的信心首先来自于国际油价和卢布汇率的稳定，以及由此产生的一系列正面效应。由于近期中东局势紧张，特别是也门冲突背后沙特和伊朗两大产油国“暗战”不止，令国际油价闻风止跌。3月27日晚，普京总统主持召开了俄联邦安全会议，其中一项议程就是也门局势。俄总统新闻秘书佩斯科夫指出，会议讨论了也门局势，其中包括对全球经济环境可能产生的影响。显然，油价上涨对俄罗斯经济走出困境具有正面意义。

卢布近来的强势表现无疑是俄经济的另一针“兴奋剂”。4月10日美元对卢布汇率自2014年12月以来首次下跌至51卢布以下，欧元对卢布汇率自去年11月初以来首度下跌至54卢布以下。俄央行行长纳比乌琳娜指出，近期卢布升值是受国际油价稳定与俄外债支付高峰结束的叠加因素影响。在今年一季度，俄企业需要以卢布上缴税收，短期内提振了卢布估值。与此同时，3月份也是今年俄银行以及企业偿还外债最多的月份，这就需要购入美元、卖出卢布，但实际上企业已经提前作好了外汇储备，所以俄企业对美元的需求并不高。

俄经济时好时坏的信号常令外界感到难以捉摸，是否“轻舟已过万重山”，现在下结论还为时过早。尽管俄经济出现了某些企稳迹象，但是下行压力并未减少。俄经济发展部的数据显示，今年2月份俄工业产出同比下降了1.6%，为两年来的最大降幅。俄罗斯联邦统计局称，2月份俄居民实际工资同比减少了9.9%，2015年一季度俄消费者信心指数持续下降，较2014年四季度下降14%，达-32%，为2009年以来最低值。对此，俄总统普京在3月下旬曾明确指出，“目前我们还缺乏足够的依据对经济感到有信心。”

应当看到，俄外部经济环境仍未有根本改善，内部通胀压力高企令俄央行在降低关键利率方面难免“瞻前顾后”。当前俄经济衰退的负面效应仍在向实体经济蔓延，大多数人并未感到“春天的脚步”。俄联邦破产信息统一登记簿显示，今年一季度俄破产企业数量增长22%，由此带来的裁员、减薪和消费能力降低等情况仍在发酵中。此外，俄专家也认为，俄政府的反危机计划仍在完善和落实过程中，不可能迅速见效，外部因素和短期因素仍是时下俄经济“回春”的主因。长期而言，俄经济要适应低油价下的“新常态”远非一朝一夕之功。