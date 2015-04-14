英国大选将至 市场担心重蹈70年代大选混乱覆辙

4月14日讯，英国大选将至，有关此次大选不确定性带来的担忧情绪则弥漫在金融市场。近日花旗警告称，市场担心此次大选将重蹈70年代混乱局面的覆辙令英镑和英国股市承压。

各大投行和资产经理曾经暗示，英国大选的不确定性令许多国际投资延迟。许多专家暗示，大选可能出现最多八种联合执政的可能，英国信赖的避险地位可能会丢失。

花旗分析师团队曾警告称，市场对年底前举行第二次大选的担心令国际投资者感到紧张。

摩根大通资产管理部多资产策略全球主管John Bliton称，该大选“开启了一个不确定性时代，各党派争相组建可行政府”。

他补充道：2010年组成的保守党—自由民主党联合政府仅仅维持了五天，而且避免了市场骚乱；但这一次的背景可能更能让人联想到70年代早期的政治动乱。

1974年少数派工党政府持续时间从4月到10月，之后进行了第二次选举，使得该党派获得了三个绝对多数席位。Bilton称：“在这段时期，英镑兑美元下跌了5%，而英国股市跌幅高达43%。”

摩根大通资产管理部认为，大选前英国股市表现将落后于其他地区，而且如果大选后协商仍在继续，可能更加负面。

盛宝银行资深市场分析师Nick Beecroft称，外汇市场上“意识到了不确定性的大选结果可能带来的影响”。他称：“外国投资者可能将资金撤出英国。”

天达银行财富和投资部投资策略主管John Wyn-Evans指出，如果投资人开始认为不确定性正在上升，英镑将很可能提供“安全阀”。市场对大选结果的担忧已经导致最近几周英镑波动率的上升。

Beecroft称，英国此次大选重蹈1974年覆辙，进行第二次大选的可能性将“使得英镑兑美元保持疲软”。盛宝银行预计未来几周英镑兑美元将跌至1.40，一月将跌至1.30。