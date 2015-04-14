欧央行万亿QE 投资者抢购债券ETF避险通胀

北京时间4月14日下午消息，随着欧央行推出上万亿欧元量化宽松货币政策，全球各地的投资者正在以5年来最快速度抢购与通胀挂钩的债券。

金融数据提供商Markit统计显示，欧洲央行上月推出QE政策后， 第一季度预计有4亿欧元涌入债券型ETF中，这是自2010年3季度欧元区通胀水平走高以来最大规模的资金流入。

Markit副总裁西蒙科尔文（Simon Colvin）称，“这种变化的转折点是欧央行启动QE。这表明人们越来越关注通胀，并且希望寻求方法避免通胀走高影响收益。”但科尔文认为，现在还不确定资金流入这类ETF是否是由通胀走高或者QE起效的预期驱动的，债券价格的上扬能令短期资金流入获利。

自欧央行实施QE以来，五年德国国债损益平衡通胀率跳涨逾五倍，升高至1%，为八个月最高点。所谓的损益平衡通胀率是指名义国债收益率与通胀保值债券“实质”收益率之差，这通常被视为是通胀预期的指标。在该政策实施前，这一指标还不到0.2%。

两年多来，欧元区通胀率始终低于欧央行设定的2%的目标。欧元区今年3月CPI同比下降0.1%，而在1月和2月的CPI降幅分别为下降0.6%和0.3%。

欧央行从今年3月9日起直到明年9月每月购买600亿欧元资产。其中，QE项目将购买的政府债券总额可达到8500亿欧元，QE项目还将购买私人部门债券和欧洲投资银行等机构发行的债券。欧央行承诺，如通胀水平低迷将在2016年9月后持续购债。