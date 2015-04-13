台湾未能成为亚投行意向创始成员 总统府重申若能加入有好处

4月13日 - 针对台湾未能成为亚洲基础设施投资银行（简称亚投行）意向创始成员，台湾总统府发言人陈以信周一表示，加入亚投行对台湾有好处，但如果未来台湾加入的地位，未能达到〞尊严、平等〞的前提，台湾宁愿不参加。

台湾政府赶在3月31日向中国递交参与亚洲基础设施投资银行(亚投行, AIIB)的申请意向书，希望成为亚投行的创始成员。本地媒体认为台湾政府草率决定参与亚投行的决策，但财政部长张盛和先前曾回应，台湾政府评估进入亚投行时机已久，决策形成并不匆促。

中国国台办发言人马晓光周一确认，台湾未能成为亚投行意向创始成员，但未来仍可成为新成员。他并重申，亚投行是国际多边开发机构，也是开放、包容的，欢迎台湾方面以适当名义参与。

“近期，我们也注意到台湾方面就其参与亚投行的方式、名义等问题发表了看法，我们愿意继续听取各方面意见，以妥善解决台湾方面参与亚投行的问题。”新华社引述他称。

他并表示，相信有关各方在今后协商制定章程时，会正面考虑台湾方面参与亚投行问题。相信通过务实协商，能够为台湾方面以适当名义参与亚投行找到办法。

据中国财政部网站，西班牙、韩国、奥地利日前正式成为亚投行意向创始成员国。截至目前，亚投行意向创始成员国增至41个。