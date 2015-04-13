国际黄金价格走低难防 高强压不容小觑

上周五黄金价格低1192.5，最高1210，报收1207，K线图报收中长阳线，其走势早盘在1292前遇支撑后陷入低位震荡，然而欧洲时段后受风险买盘支持跟美元同步上涨。

美国时段中段黄金价格最高升至1210后遇阻回落1200关口前得到支持，尾盘继续反弹报收1207上方。

本周的财经日历重点消息是欧洲央行利率决议，欧洲央行将在北京时间下周三(4月15日)19:45公布利率决议，并在20:30召开新闻发布会。

欧洲央行可能会承认欧元区经济出现了积极的动能，但是同样会重申将继续实施宽松货币政策的承诺。欧洲央行将实施QE至少至2016年9月，这将令欧元承压，欧元承压美元强势，这必将对金银带来压力。

目前日线黄金价格是看不到方向的，整体在BOLL上通道，65天均线之下震荡运行，指标中性，5和10日短期均线暂时失去参考价值。

国际金价受1210一带压制承压回落，单阳回落格局，日内震荡的成分会很大，而下方仍旧关注1201-02分水岭，欧盘后关注12010-11空头承压位置。

国际黄金价格单阳回落，那么震荡成分加大，那么日内就以震荡的方式去交易，震荡中卡点最重要，行情不大，若追涨杀跌，入场卡在中间，迟迟没有利润反而微微亏损长时间徘徊，在日内是极其影响心态。

国际黄金价格早盘继1209承压回落1203-04附近，在目前来看，是很难在去得到下行延续，陆续关注午盘的动态，午盘仍旧小周期仍旧呈现弱势阴阳转换，那么在这个期间，还将会向1201一带发起攻击在反抽。

今日黄金价格激进得就是现价开多，损01，稳健的等待欧盘后在开多。