负利率开启欧元资产机会大门

在“棉花糖实验”中，心理学家沃尔特·米歇尔（WalterMischel）分给孩子们每人一颗棉花糖，孩子们可以立刻吃掉，但如果能够坚持15分钟不吃，那么可以得到两颗棉花糖。他发现，平均而言，那些能够“延迟满足”并将100%的“棉花糖利率”存起来的孩子，长大后能取得更大的成就。

时光快速倒转回到我在大学的第一年，当时我正式开始研读“延迟满足”，也就是企业金融学。我的教授告诉我们，金融学的基本理念是“今天的一美元比明天的一美元更有价值”。你如果放弃将美元转换成棉花糖并立刻享用，那么就应该获得补偿。

如今，央行的宽松货币政策让人性和金融原则都受到挑战。直到不久之前，零利率一直被认为是神圣的金融法则——类似于万有引力定律。但现在，我们看到人们因为在丹麦办理抵押贷款而获得报酬，以及公司在银行存款需要支付不菲的利息。如何适应这个“棉花糖任你吃”的新世界(行情14.27+0%,咨询)（投资者需要付费才能出借资金），是我思考的重点。

欧元区成为最新一个开启了负利率大门的经济体，我认为这为投资欧元区资产带来了战术机会。最近几年，欧元区经常因为负面消息而获得注意——政治危机和经济增长疲软。该地区的实际国内生产总值（GDP）仍然较2008年峰值低2%。许多问题依然存在，包括法国和意大利等国结构性改革进程缓慢，以及与希腊之间争议不断的债务磋商。不过，目前的全球政治形势对欧元区股票和高收益债券等资产有利。所以，我们最近将已取得成果的部分美国资产增持仓位转至欧元区。

当然，上述利好欧元区的情景也存在风险。中国近期出现的需求下滑的迹象威胁着全球增长。一系列中国经济指标的增长率均处于多年来的低位，包括进口、大宗商品价格、零售销售额和房地产交易量等，而生产者物价指数（PPI）同比下降了4.8%。

在更广的层面上，新兴市场可能遭到强势美元的打击。印度央行行长拉詹（RaghuramRajan）近期警告本国企业，以美元借贷就好比玩“俄罗斯轮盘赌”。而印度根本还算不上美元借贷严重的国家。根据国际清算银行的数据，目前新兴市场企业以美元计价的债务达4.5万亿美元，相当于自金融危机以来增长了近三分之一。新增债务大部分来自中国、俄罗斯和巴西，同期中国企业的美元债务扩大了三倍。

欧洲内部也潜藏危险，特别是争议不断的希腊债务危机和持续发酵的乌克兰紧张局势。

不过，综合判断，我们维持当前的风险偏好，并认为有利因素大于危险因素。中国经济增长如果达不到政府确定的7%左右的目标，中国政府还有许多政策余地来刺激经济。同时，虽然中国的增长速度从两位数的峰值放缓，但庞大的基数意味着中国依然为增加全球需求作出贡献。事实上，去年中国7.4%的GDP增长速度为全球带来4.8万亿人民币的新增需求，与2007年GDP增长率在14%时的贡献相同。

希腊总理近期发表的具有和解意味的言论令希腊与欧元集团债权方达成折中方案的希望加大，避免了发生希腊违约或希腊退出欧元区的破坏性影响。我们依然认为希腊退欧的可能性仅为10%～20%。具有讽刺意味的是，增加希腊脱欧风险的因素之一正是相关当事方认为欧洲央行的资金能为这一政治危机提供缓冲的看法。

长期而言，我担心投资者可能会被这汹涌而来的廉价资金弄得忘乎所以。廉价资金不会永远存在，在未来的某一时点，随着经济改善或市场过度扭曲，欧洲央行将与众多当前实施宽松政策的其他央行一起重新收紧政策。到那时，如果市场、企业和政府已经变得过于依赖廉价货币，我们就会面临大问题。

因此，正如我在上期月报中所讨论的，保持投资组合的充分多元化仍很重要，应定期进行重新调整，并在流动性较好的证券以外寻找能获得回报的替代方案。

不过，我们也不能忽视短期战术性机会。多年来第一次，全球格局令欧元区资产拥有了在一段时期内跑赢其他市场的机会，特别是在股票和高收益债券领域。负利率已经改变了金融法则，而我们相信欧元区有望成为主要受益者。