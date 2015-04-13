全球经济：萎缩的希望

对富裕经济体来说，全球金融危机是一次有着切肤之痛的经历。金融危机发生6年多来，富裕国家一直没有走出衰退，国内生产总值尖锐的、短期的下滑，已让位于长期的经济停滞，市场的经济预期已处于稳定的悲观状态，增长希望不断被各类怀消息所侵蚀。而更糟的是，正如国际货币基金组织（IMF）最近出版的“世界经济展望”报告所解释的那样，新兴经济体也开始步入希望不断萎缩的时代了。

当人们估算经济增长速度极限时，通常会用通货膨胀过热前的潜在产量作为衡量标准，即评估在严重的通货膨胀发生前，经济到底能增长多快。经济增速受到三个因素所影响，分别是劳动力增长、资本储备增长以及生产力增长。而据国际货币基金组织的评估，其实发达经济体的增长在金融危机前就已在下滑了。因为在金融危机前，发达经济体的生产力提升就已呈越来越微弱的趋势，同时发达经济体还面临着从业人员老龄化的难题。在这样的处境下，当金融危机发生后，乏力的需求、衰退的经济进一步挤压了投资的空间和力度，放大了已出现的种种困境。发达国家潜在的年均增长，在2001年至2007年是2.2%，但到2013年至2014年时，已跌至1.5%。

不过，国际货币基金组织估算，未来几年内，富裕国家的潜在经济增长会开始反弹，尽管反弹的力度并不大。而麻烦的好似，新兴经济体面临的或将是一个更为持久的衰退期。人口统计学的规律正在对某些新兴经济体产生负面影响：如中国的就业人口已在持续减少。当在富裕国家和贫穷国家之间追赶生产的空间和范围持续变窄时，新兴国家的生产力增长也将减缓。

如此看来，经济的失望正逐渐演化成一个全球性事件。