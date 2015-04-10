欧洲盘多头乐开花 黄金和白银疯涨

今日亚市盘中美元指数走势颇为震荡，到了亚市尾盘美元多头再接再厉，继续上探，欧洲早盘更是升至99.25的高点。中国3月PPI和CPI表现均好于预期，金银受到的提振作用有限。欧洲盘中国际现货黄金猛涨，升破1200关口至1205.25美元/盎司的高点。现货白银表现同样抢眼，已经升破小时图上对其打压明显的MA50均线16.40美元/盎司，并在该档上方持稳。截至发稿，现货黄金报1203.48美元/盎司，现货白银报16.48美元/盎司。

持仓方面，截至4月9日，全球最大的黄金上市交易基金SPDRGoldTrust的黄金持仓量比前一个交易日增加2.98吨，增幅为0.41%，至736.04吨。全球最大的白银上市交易基金iSharesSilverTrust的白银持仓量与前一个交易日持平，维持在10010.34吨。

尽管周四希腊如期支付IMF一笔规模为4.58亿欧元的重要款项，也是因为这个原因，欧央行将给予希腊银行业的紧急流动性援助ELA的上限规模上调12亿欧元至732亿欧元。下周二希腊将有规模为14亿欧元的短期国债到期，希腊政府必须为此筹集新的资金，对于希腊能否获得援助资金，目前依然处于僵持之中。希腊局势仍存巨大的不确定性。

中国公布的3月CPI年率上涨1.4%，稍微高于市场预期的1.3%，不过与上个月持平。PPI年率下跌4.6%，跌幅有所收窄。数据好于预期或表明短期通缩有所缓解，但通胀下行压力仍存，预计中国货币宽松的局面将持续。需求方面，中国对黄金的需求依然疲弱，全球最大黄金消费国--印度今年的黄金需求量可能也会下降，因雨季或影响农民收入，印度的黄金需求中有2/3来自农村地区，金饰是印度农民传统上保存财富的方式。

法国欧洲盘前公布的数据参差不齐，其中2月制造业表现不佳，2月工业数据好于预期，欧元兑美元进一步下滑，同时市场对美联储加息的预期依然提振美元指数，打压其他主要非美货币。晚间美国将有3月进出口物价指数公布，同时美联储官员莱克和柯薛拉柯塔将发表讲话，如果数据向好且官员言论偏向鹰派，对当前美元指数来说无疑是锦上添花，可能会冲击百元大关，这或令黄金承压。反之亦然。

技术分析

黄金

日图：反弹走高至1200上方，慢步随机指标触及超卖。

4小时图：欧洲早盘飙升，需要上破MA20均线才能打开上行空间。

小时图：窄幅整理后强势上涨，并一度触及1204.05的高点。

综述：当前价位不宜追多，不过若能持稳1200上方，可尝试轻仓做多，初步阻力为1206/1210，初步支持为1190/1185。

白银

日图：和黄金一样反弹，不过5日和10日均线形成死叉，或暗示有下滑风险。

4小时图：逐步走高，但MA20均线对其打压明显。

小时图：已经升破16.40并持稳该档上方。

综述：不排除日内冲高回落可能，操作上仍以逢高做空为主，初步支持为16.10/16.00。