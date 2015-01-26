黄金价格新年飙涨9% 货币战成市场推手

一如2014年的开局，国际金价进入2015年后大幅飙升，纽约市场金价从1200美元/盎司一路上行，不到一个月已升至1300美元/盎司关口，持续低迷的金市再度上演大爆发的戏码。

在纷繁复杂的推涨因素中，各国央行接连“放大招”被认为是最有力的因素之一，伴随市场预期的“货币战”升级，黄金是否就此迎来新一轮大涨？货币乱局下的美元黄金同涨还能维持多久？

金价新年飙涨9%

与2014年年初的市场表现如出一辙，进入新年后的金市突然“走牛”。数据显示，到23日收盘，纽约市场黄金期货价格报收于1292.6美元/盎司，冲击1300美元/盎司的整数关口。“就目前情况看，在一系列的风险冲击后，市场仍在等待希腊大选的结果，特别是在会否脱离欧元区的重大风险事件落定前，投资者对于1300美元以上的金价还是显得较为谨慎。”上海一家期货公司分析师王林表示。

伴随接连的风险事件冲击，避险品种黄金早已借势“逆袭”。统计显示，纽约市场黄金期货价格今年来已累计上涨9.3%，不仅一扫连续两年的低迷态势，也领涨新年来的商品市场，同期跟踪一揽子大宗商品价格表现的CRB指数大幅下挫6%。

由于国际金价飙涨，国内投资者的节前“买金季”成本也大幅上升，记者从上海多家金店了解到，目前上海黄金饰品价格已达每克330元左右，较2014年年底报价上升近10%。

金价或在“货币战”中筑底

值得注意的是，黄金本轮大涨中，各国央行的“大招”常使金市意外跳涨，“货币战”的争议持续萦绕市场，货币的竞争性贬值趋势成了金市大涨的一大有力推手。

“瑞士央行‘几十年最意外’的政策被市场认为是标志性事件。”兴业银行资深分析师蒋舒博士表示，过去瑞士一直通过购买欧元来支撑其汇率限值政策，瑞士央行宣布取消欧元兑瑞郎的限制，市场普遍认为正是为迎接欧洲央行的宽松政策而提前被迫“出招”。

而在欧洲央行随后宣布推出每月600亿欧元的宽松政策后，在目前的中、美、欧、日等主要经济体中，已形成日、欧的宽松对垒态势。

与此同时，除了欧洲、瑞士等央行的政策，近期包括印度、丹麦以及加拿大等央行也宣布降息等相关政策，其中印度宣布降息25个基点，市场普遍预期年内还将数次降息，市场高度关注的丹麦央行甚至一周内两度降息，定期存单利率降至创纪录的负利率。

“各国央行的竞相宽松也意味着货币竞相贬值，这对被认为是‘终极货币’的黄金无疑有强大的吸引力。”有分析人士预计，黄金市场的底部或会在各国的“货币战”博弈中逐渐构筑牢固。

有分析机构预计，对2015年金市最为利空的美联储加息或延后。“目前刺激经济的一个简单办法是让本币贬值，不少经济体都在进行货币贬值赛，如果美国经济持续走强而其他经济体依然偏软，可能会拖累美联储的加息步伐。”投行高盛分析认为。

“开门红”尚待考验

对于投资者而言，金市的“开门红”能否持续？花旗银行发布的报告认为，目前黄金价格或已完成筑底，摩根大通大宗商品预测报告也表示，由于股市、汇市等市场振荡带来避险需求，2015年黄金市场将具有一定的回报吸引力。

多数分析师表示，金价可能已经完成一轮快速反弹行情。作为黄金投机资本的“风向标”，1月以来全球最大的黄金ETF基金SPDR持仓量总体仍在增加，到23日持仓741.65吨，较年前增仓超过30吨，表明其依然看好后期走势。

事实上，目前金价大涨后，投资者普遍感觉金市的投资操作“如履薄冰”。“随着金价日波动幅度动辄达6%，投资操作的难度肯定大幅增加。”上海黄金交易所副总经理沈刚说。

蒋舒建议，在大幅波动市下，投资者可以选择一个“笨方法”来指导市场投资。“比如通过历史数据分析，如果看多可以观察黄金ETF的持仓变动，黄金ETF持仓增加则表明避险情绪升温，追多黄金的风险会相对较小，反之则风险较大。”