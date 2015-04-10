联储加息挥大刀 黄金多头失阵地

美元指数强势回归，金价失守1200后难以收复失地。

周五欧市早盘，国际现货黄金交投於1194.59美元附近，周三美联储纪要继续发酵，美元指数强势回归，金价失守1200后难以收复失地。周四欧洲时段曾一度反弹至1200上方，但隔夜美国初请数据将其打回原形。

数据显示，美国4月4日当周初请失业金人数28.1万人，预期28.5万人，前值26.8万人，创2000年6月以来最低，在一定程度上缓解了此前令人失望的非农就业数据所带来的担忧。同时也加剧金价羸弱势头，金价维持弱势盘整一度靠近1190水平，美元指数则乘风而上突破99关口。

另外，IMF总裁拉加德昨日于华盛顿发表讲话，表示不认为美元太强，毕竟美元走势体现出美国经济形势，美联储暗示FOMC在6月份加息仍然是一个选项；欧元区和日本有必要继续实施宽松货币政策。但并未为美元走势提供更多指引。

INTL FCStone大宗商品顾问迈尔(Edward Meir)认为，美元自2014年后期开始爆发式上涨，这样的格局恐怕会在未来数周乃至数月的时间里趋平，进而为大宗商品价格带来支撑；然而，疲软美元并非商品市场的“万灵丹”——单单美元走软还不足以触发贵金属价格持续性地走高，贵金属市场走强还需全球性需求的回暖，更加重要的是供应面加速下滑，但来自中国方面的需求目前恐怕还难见改善；当美国下周(4月18日当周)披露一系列经济数据时，相信美元会出现回调。

澳新银行分析师指出，在强势美元制约下，金价承压挣扎，如果美国各项经济数据表现突出，将加剧金价压力。

花旗银行的分析师则指出，传统上美元与黄金价格的负相关关系，在过去一年并未充分体现。野村证券认为，黄金主要面临的压力来自美联储加息时间的不确定性。荡森路透黄金矿业分析师周四表示，预计金价今年可能延续前两年跌势，跌至五年低位，但随著亚洲地区需求的回升，下一年有望反弹。

黄金产能方面，周四(4月9日)据巴克莱报告称，受金价下跌的影响，全球最大的黄金生产商们被迫将矿场投资削减近半。这可能导致2016年黄金产量下降1%，并导致实物市场供应紧缩。

2014年全球黄金产出总量为3114吨，同时2015年产量料将继续增长，但增量可能降至6年来最低水平。AngloGold公司已经声明，计划在2015年削减10%黄金产量。许多高成本项目也已经暂停。

根据数据显示，金价下跌已经导致全球10%的矿场无利可图，无独有偶，Barrick集团财报显示2014年净亏损29亿美元，主要受金价大跌以及Chilean和Zambian两处矿场关闭的影响。

据统计，全球11家主要金矿商资本开支自2012年来已经削减近50%，全球前10大黄金生产商2014年总计亏损69亿美元，而2010年则盈利113亿美元，期间金价跌去约37%。

专家称，金价回升的可能很低，尤其是全球通胀疲软以及美元升值两大因素压制。黄金ETF在过去两年间流出近800吨，分析师预计2017年黄金产量将开始大幅削减，届时投资情绪可能受到很大影响。

持仓方面，截止周四黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为736.04吨或2366.4535万盎司，较上一交易日增加2.98吨，为过去三周以来首次增持。

黄金迫切需要方向指引

从各方面来讲，本周，我们都陷入了相对矛盾的一周。鹰派的会议纪要与鸽派的会议声明；疲软非农之后美元却再度走强。总之，在美元再度昂首阔步之际，黄金白银原油纷纷从周一高点跌落，非美货币纷纷沉沦。

美联储的议息会议纪要无疑透露出鹰派信号，这与鸽派的政策声明截然不同。纪要显示，美联储官员对于在6月份升息存在分歧，部分官员们倾向于在2015年稍晚加息，但也有部分官员认为经济数据可能会保障FOMC在6月份加息，并且不必等到通胀率回升至2%才开始收紧货币政策。未来劳动力市场改善、美元和原油价格稳定将会帮助通胀企稳；几乎所有官员都同意在三月会议纪要上去除耐心措辞。对于这次纪要，机构纷纷给出了自己的看法：

美银美林：虽然美联储表态偏于鹰派，但美银美林依然认为美联储会在9月甚至更迟才开启加息通道；

法国巴黎银行：纪要属于中性，但是对比此前鸽派的会议决议措辞，事实上可以认为纪要内容已经偏向鹰派腔调；

巴克莱资本：相较美联储利率决议、经济前景展望和新闻发布会而言，美联储会议纪要并未提供较多信息，这并不令人惊讶。巴克莱预计，9月份将会是美联储第一次升息的时间点，当然如果核心通胀受到进口物价的拖累，也不排除将升息时间推迟至12月。预计美联储将今年内进行两次升息；

丹麦银行认为，虽然美联储纪要给出的新信息有限，但纪要确实肯定了FOMC成员之间对于首次加息的必要条件存在很大的分歧。丹麦银行预计，如无意外，美联储将在9月加息；

澳洲国民银行：经济数据料决定美联储首次加息时间

大华银行：预计美联储将于6月开始逐步加息

无论如何，会议纪要毕竟只是对一个已经过去的事情的记录而已，我们更需要关注的是未来切实发生的事情。而真正能揭开加息谜题的还须看就业指标。

美国就业市场3月份交出了一份难看的成绩单，3月非农新增就业竟然只有预期的一半，但然美联储主席耶伦最喜爱的JOLTS报告却显示，2月份职位空缺数量达到510万，这也是自2001年1月以来的最高纪录。

但是，拿2月数据与3月数据相比不是很可笑吗？究竟如何，我们拭目以待。

2012 - 2014年美国黄金市场：遭受巨额赤字

根据出炉的所有数据，可以得出的结论是：美国黄金市场在过去三年遭受了巨大的赤字。真的是赤字吗？实际上，在过去二十年美国造币厂生产的大量金鹰币足以供应大多数的黄金。

在前几年，美国黄金市场常保持着一定数量的年度盈余，自2012年以来，这个国家的黄金储量就相当引人注目。为了计算美国黄金市场是盈余还是赤字，我们必须考虑以下数据：

总供给=进口+矿业供应+回收废钢供应

总需求=出口+消费

从2012年到2014年，美国进口955吨黄金，矿业生产677吨，回收335吨，共计供应1967吨。相反，总需求明显高于总供给，其中黄金出口1883吨，消费530吨，总共2413吨。

以下是黄金赤字的分解：

2012 = 139 吨

2013 = 228 吨

2014 = 79 吨

Total = 446 吨

如我们所见，自2012年以来，美国黄金市场遭受了446吨赤字。

将这446吨换算成金衡盎司，我们将得到1430万盎司黄金这样一个庞大的数字。正如在本文开头提到的，美国造币厂二十年的鹰币销售量足以供应所有的黄金价值。自1995年以来，美国造币厂生产和销售1460万盎司的黄金鹰币。

那么，所有这些黄金是从哪里来的呢？这是一个很好的问题。可能其中一些来自美国纽约商品交易所，黄金库存从2012年的1150万盎司下降到目前的780万盎司。

然而，纽约商品交易所黄金库存的下降小于300万盎司，这不足以补充1430万盎司赤字。真的无法确定哪些公共或私人资产填补了美国黄金市场这个巨大的赤字，但可以保证肯定的是它确实发生了。

美联储很可能希望看到黄金的价格低于1100美元，一些主要银行预测这将发生在未来几年。如果纸黄金的价格低于1100美元，这对于东方来说是一个巨大的买入机会。