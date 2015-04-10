英国石油公司发现巨型油田，股价飙升3倍！

英国石油天然气投资公司(UKOG)9日说，英格兰南部地底探测到规模巨大的油田，石油储量或许高达1000亿桶。

这家公司的首席执行官史蒂芬·桑德森当天在接受英国媒体采访时表示，该公司认为英格兰南部地区地底储有巨量的石油资源，推测储量在500亿至1000亿桶之间，或许是英国过去30年来发现的最大陆上石油资源。

这可是一个惊人的数字。要知道，苏格兰在北海的所有石油公司在过去40年的总产量也只有450亿桶。

该公司预计，这些石油资源地下储存深度在2500英尺至3000英尺(762米至914米)之间，其中可以开发的比例为5%至15%，这意味着到2030年，这一地区的石油产量将能够满足英国10%至30%的石油需求。

英格兰南部的石油开采活动已有数十年历史，开采地点分布在肯特郡、苏赛克斯郡、萨里郡和汉普郡等地。去年，英国地质勘探局曾发布报告称，英格兰南部地区拥有页岩油资源，储量约为22亿至85亿桶。

这一爆炸性的公告发布后，UKOG的股票便开始疯涨。截至4月9日，UKOG的股价从原先的每股1.1便士一路狂飙至3.25便士，涨幅高达261.99%，最高价甚至冲到了4.7便士。股票市值瞬间飙升为原先的3倍，达到1822万