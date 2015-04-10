国际黄金在没出现明显底部前 行情仍然处空头趋势

黄金价格周三亚市早盘，小幅震荡，黄金价格现持稳于1196美元/盎司上方。

全球最大的上市交易基金SPDR Gold Trust表示，截至4月9日的黄金持仓量维持在733.06吨的水平不变。

目前的美联储公开市场委员会显然已经不同于伯南克时代，美国经济虽然时而出现指标疲软，但内部的经济复苏和经济竞争能力依然居世界首位，在低油价的帮助之下美国实现了就业高增长、经济高增速和低通胀的良好景象，一切都已经满足加息条件。

眼下只是选择加息时机的问题，在地缘和欧洲不能帮助避险情绪上升的情况下，黄金价格只得再次踏上熊途。

目前盘中国际金价受到上升趋势线支撑，下方支撑位在1196附近，而上周四低点在1195附近，可见这里是非常关键的支撑区域，若这个位置不破，则反弹概率较大。

从夜间走势来看，国际黄金价格盘中下跌非常不干脆，可以说短线下行动能不足，预计反弹概率较大。但是对于大趋势来说，国际黄金价格在没有出现明显底部之前，行情仍然处于空头趋势。

今日黄金价格上方压力位看1209附近，下方支撑位看1196附近，操作上，短线不追空，激进者可以在1196区域博弈反弹，短线利润。稳健者等待盘中冲高至1208附近做空，波段思路对待。