成品油价今上调成定局 预计每升涨0.09-0.12元

根据成品油定价机制，国内新一轮调价窗口今日正式开启。受近期国际油价持续上涨影响，多家分析机构预测，本轮成品油零售价格上调已无悬念。预计上调幅度约为每吨100-140元，折合每升涨0.09-0.12元。

今年3月27日成品油零售价格下调以来，国际油价在利空利好消息交替影响下，呈现宽幅度的震荡走势。卓创资讯监测数据显示，截至4月7日收盘，第八个工作日原油变化率4.19%，对应汽柴油上调140元/吨，按照本轮140元/吨的调整幅度，折合92/93号汽油0.11元/升，0号柴油0.12元/升。中宇资讯则预测，4月10日24时成品油零售价格上调幅度将拉宽至110元/吨，折合京标92号汽油0.09元/升，0号柴油0.09元/升。

卓创资讯分析师徐娜表示，历经上轮成品油调价，大部分国内执行国Ⅳ标准的地区93号汽油重新回归5元时代，然而好景不长，倘若本次调价得以成行，0.11元/升的调幅足以让全国大部分地区汽油价格重新逾越6元大关。未来，原油市场供需面的客观情况有望进一步对欧美国际油价形成支撑，油价将在近期反弹的预测以及EIA(美国能源资料协会)上调原油价格预期令国际油价在近期有望稳中走高，预计下一计价周期仍存在上涨预期。