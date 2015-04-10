本周期货市场依然缺乏新意。令人期待的房地产扶持政策接连出台，并未给螺纹和玻璃等建材板块带来提振；国际原油价格受到地缘政治的影响振幅加大，但整体走势依然胶着；贵金属在前期美国不佳数据刺激下表现相对较好。只有股指期货保持着一枝独秀的姿态。在商品市场整体走势不佳的背后，是美联储加息预期的反反复复，这场猫抓老鼠的游戏或将延续一段时间。

就影响国际大宗商品价格的主要因素来看，美联储的一举一动以及美国经济数据始终引领商品市场的走向。在所有的经济数据中，笔者最关注的是就业市场与通胀指标。很显然，最近北美的通胀压力非常有限，油价下滑，核心通胀数据十分稳定。令投资市场担心的非农报告，特别是在经历了前期一系列表现不佳的消费和工业产出等数据后，美国发布的重磅非农就业报告让人失望。报告显示3月非农就业岗位增长为逾一年来最小，还不到2月的一半，令月度岗位增长连续保持20万个的纪录止步。其中，受到美元强势和油价下跌的打击，商品制造行业表现疲弱，而油价大跌使美国的石油开采活动缩减，采矿业就业岗位减少1.1万个，反映出当前石油和天然气开采行业的疲软。自去年10月以来能源公司大约半数的钻机都处于闲置。冬季的严寒天气也可能拖累休闲和酒店服务行业招聘，而严寒天气也导致很多人求职困难。

那么，美国经济就此转疲弱了吗？我们注意到，美国的失业率维持在逾六年半低点，广义失业率降至逾六年半低点，失业达到27周及更长时间的人口也下降至2008年11月以来最低点，而平均时薪也获得增长，这和美联储近期公布的小企业的招聘意愿上升以及职位空缺继续攀升相吻合。只是受到美元强势与油价下跌，挤压了一些大公司的利润，迫使资本支出减少产生的短期效应。从消费者支出，到房屋开工和制造业的这些数据，或者最新这期疲弱的非农就业报告，都不足以改变美国经济内在的稳健性，加息预期仍然如箭在弦上。形象一点的话，经济数据的反复与投资者对美联储加息预期的提前推后，如同一场猫抓老鼠的游戏，可能还得继续下去。但在大宗商品市场上，周期性商品的颓势难以改变，而贵金属也摆脱不了被压制的命运。