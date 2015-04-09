国内黄金生产商六年来首次减产

昨日，国内金价241.5元/克，比2014年11月的四年内低点230元/克虽然有所上升，但依然无法挽救全球金价低位徘徊的命运，随之而来的是全球最大的黄金生产商因金价大跌终止了六年来的增产模式，而中国国内的黄金生产企业也亦步亦趋地开始减产。羊城晚报记者同时了解到，目前国内黄金每克的生产成本约为210元每克，为了避免亏损，多家国内黄金企业开始压缩成本。

黄金生产商进入减产模式

巴克莱日前表示，全球最大的几家生产商都因金价大跌出现亏损，被迫缩减未来三年的支出至原来的一半水平。尽管今年金矿可能新增十亿美元左右的产出，但这一增幅也将创六年来最少，至2016年的黄金产量则可能下降1个百分点。

黄金曾在2001年至2011年十年间价格飙涨逾五倍，黄金生产企业纷纷顺势加大投资，由于投资到产出存在3年至5年的时间差，所以尽管金价已经跌了三年多，但直到去年，全球黄金产量仍达到3114吨，价值约1270亿美元，创下历史纪录。

在中国，黄金产量同样保持了六年的增长态势。“从2009年至今，中国国内的黄金产量从每年的300多吨增长为400多吨，每年都有两位数的增幅。”广东黄金协会副会长朱志刚昨日向羊城晚报记者透露，今年开始，因为金价的大幅下跌，国内黄金生产商不得不进入减产模式。

瑞银由此下调了中金黄金公司2015-2016年矿产金量预测至27—29吨。

产金业是否面临亏损？

导致黄金生产企业减产的一个最大原因就是金价的下跌。据Metals Focus数据，全球有10%左右的产出是不赚钱甚至亏本的。

全球最大黄金生产商巴里克黄金公司（Barrick Gold），去年净亏损29亿美元，创2009年来最大亏损，主要因黄金价格处在低位。安哥拉盎格鲁黄金（AngloGold Ashanti）2月表示，今年该公司的产量将至多下降10%，因该公司将削减支出且停止开采成本较高的矿山。

相对而言，中国国内的黄金生产企业的收益还算不错，但利率降幅也远超过营收降幅。山东黄金2014年年报显示，公司实现营业收入457.94 亿元，同比下降0.81%;归属于上市公司股东的净利润8.32 亿元，同比下降26.19%。

记者看到，有几家黄金上市公司的矿产金生产成本在178.48 元每克左右，矿产金毛利率为40.63%。“这些数据没有加上人工成本等。”朱志刚表示，目前国内的黄金生产商产金的成本其实在200元—210元左右。“当然，为了应对金价下跌，黄金企业纷纷在压缩成本。这里面还是有降低的空间。”

产量下调金价未必涨

那么，黄金减产后是否会导致金价上升？

“黄金作为商品跟一般的商品还是不同的，因为它始终没有消失，而是以不同的方式存在于市场。”朱志刚认为，鉴于黄金作为金融资产的属性，供给方因素通常不会像经济或货币政策那样影响金价，这是因为已开采出来的黄金仍在市场中流通。

每年的九、十月份，依然是全球两大黄金进口国中国和印度的需求不断上升的时期。朱志刚判断，今年的金价会在“五一”后有回调，九、十月份还有可能上升。“今年金价将在1130美元每盎司—1400美元每盎司之间震荡。”

也有分析人士认为，金矿供应减少将导致实物金市场供应趋紧，进而对金价构成支撑，这也在更大范围对投资者的金价预期产生积极影响。

而瑞银大宗商品团队对金价中长期的预测维持在1200美元/盎司附近。瑞银认为，今年金价的上涨依然受阻于美国经济复苏、美元走强以及美联储QE缩减。预计美联储将在今年6月进行第一次升息，市场对升息的预期也将对金价上行形成压力，预计2015年黄金均价为1200美元/盎司，在2016-2017年小幅回升至1250美元/盎司。