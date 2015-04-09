谷歌和Facebook欲抢购推特

一直以来，社交网络巨头推特和谷歌的关系非常微妙。据海外媒体报道，谷歌正在考虑收购推特，而推特则已经采取措施来抵御收购。

根据Briefing.com网站透露，有消息确定至少有两家公司正与推特进行接触，并展露出对推特的极大兴趣，其中就包括谷歌。推特则已聘用高盛集团作为顾问，来抵御此次收购。受此影响，推特股价在7日美股交易时段大涨近4%，市值增加近15亿美元。今年以来，推特的股价累计上涨近47%。

此前，市场也曾经传出有关谷歌有意收购推特的传言。有分析人士表示，如果谷歌决心收购推特，将极大膨胀其对于拓展社交网络业务的野心。投资公司SunTrust分析师佩克表示，推特是最好的即时搜索引擎，这不会不引起谷歌的注意。追溯到2009年，也就是推特上市之前，就有消息传出谷歌可能会收购推特，不过推特当时的估值只在100亿美元至200亿美元左右。

类似的收购其实在科技行业早有先例，那就是2008年的微软洽购雅虎事件。微软当时担心谷歌将主导搜索市场，因此决定打造名为WindowsLiveSearch的搜索服务，但却并未赢得用户的青睐。于是，微软决定收购当时在搜索市场排名第二的雅虎，并将双方的搜索引擎和搜索广告业务合并。幸运的是，雅虎拼命抵制这笔交易，而微软最终被迫放弃。短短几个月后，雅虎股价暴跌，市值缩水过半。有业内人士也担心，正如微软受到谷歌的威胁一样，谷歌也受到了Facebook的威胁，但如果一家大型科技公司收购推特，那么推特的核心用户群体可能会流失。

除了谷歌，另一社交网络巨头Facebook也被卷进这场收购疑云。有消息指出，Facebook正与谷歌争夺收购推特的机会。此前，市场消息指出，推特曾两次拒绝Facebook的求购，雅虎当年曾经试图以1200万美元的价格收购推特，但遭到刚创办不久的推特婉拒。

有投资者则认为，财大气粗的谷歌，收购推特或许只是时间问题。截至4月7日，谷歌以3677亿美元的市值又一次超越埃克森美孚的3570亿美元，成为仅次于苹果的美国第二大市值公司。市场数据显示，谷歌在2004年进行首次公开招股，要比埃克森美孚晚了整整84年。多年来，埃克森美孚、苹果和微软这三家的市值争夺战现因谷歌的加入变得更加激烈，美股企业市值排名的变化也反映出科技产业在美国经济中所扮演的角色越来越重要。有分析人士也认为，投资者似乎正在把更多的注意力从能源业转向科技业。与此同时，科技公司正在努力把自己塑造为全世界的关键角色。