世界银行盼与亚投行共同抗击贫穷

世界银行对中国主导的亚投行表示欢迎，并希望能与亚投行合作对抗贫穷并资助基础设施项目。国际货币基金组织总裁拉加德则表示，人民币被纳入特别提款权指日可待。

世界银行总裁金墉表示，世界银行和亚投行能联手资助个别基础设施项目，或致力于区域融合。

金墉周二在华盛顿的战略与国际问题研究中心演讲时表示："在适当的环境、劳动和采购标准下，亚投行和金砖国家设立的新开发银行拥有潜力，能在促进贫穷国家和新崛起市场中成为新兴力量。"

迄今已有超过50个国家申请加入亚投行，德国、法国和英国等皆在此列。德国的会员资格在本月初正式获得批准。注册资本为500亿美元的亚投行将向亚洲国家提供项目贷款。亚投行计划在今年年底开始运作。据中国官方媒体新华社报道，在现有成员国的同意下，伊朗和阿拉伯联合酋长国已在4月3日成为意向创始成员国。

金砖国家（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）正致力发展国际金融机构，但各国对资金来源和管理方式意见分歧。

"我将竭尽所能，以创新的方式与这些银行合作。"金墉表示："我们今年所作的决定，以及未来几年结成的联盟，将决定我们是否有机会达到在15年内终结极度贫困的目标。" 金墉透露，他计划于下周在国际货币基金组织和世界银行的春季会议期间与中国官员会晤，讨论合作事宜。

美国、加拿大和日本尚未加入亚投行，而朝鲜的申请已被拒绝。亚投行被视为是美国牵头的世界银行和日本主导的亚洲投资银行的潜在竞争对手。

美国政府表示支持亚投行与世界银行和亚洲开发银行等现有机构联合向基础建设项目提供融资，以确保适当的措施被用于保护环境和受到项目影响的人民。

IMF或将人民币纳入特别提款权

此外，国际货币紧急组织（IMF）可能在今年末将人民币纳入其特别提款权（SDR）货币篮子。这将是北京在政治和经济上对美国的一大胜利。

特别提款权（SDR）是国际货币基金组织于 1969 年创造的一种储备资产和记帐单位，其价值根据由四种主要国际货币（欧元、日元、英镑和美元）构成的一篮子货币确定。会员国可以用特别提款权向IMF制定的其它会员国兑换可自由使用的货币，以偿还国际收支逆差或国际货币基金组织的贷款。IMF将于今年下半年对对特别提款权的构成货币进行每五年一次的复核。

国际货币基金组织总裁拉加德（Christine Lagarde）表示，将人民币纳入特别提款权一篮子货币只是时间上的问题。随着时间的推移，应增加人民币在国际贸易和投资中的作用，使全球各大央行更肯能地将其作为储备。

这将会降低已是全球最大贸易国的中国及其企业与其它国家的交易成本、交易风险和借贷成倍。

尽管遭受美国反对，中国牵头的亚投行仍成功吸引许多国家抢搭这班"东方快车"。美国此前曾反对将人民币纳入特别提款权，并视中国为影响全球金融体系的新崛起竞争对手。若北京被纳入国际货币基金组织的特别提款权，将意味着中国将迎来对美国的又一次胜利。