外汇储备下滑，新兴市场国家承受力几何

去年，新兴市场国家的外汇储备出现20年来首次下降。国际货币基金组织近日表示，2014年新兴和发展中经济体的外汇储备总量仅为7.74万亿美元，相比2013年减少了1145亿美元。外汇储备减少的诱发因素是多方面的，新兴市场国家为稳定本国货币，抛售美元、干预汇率是其主要原因之一。

专家分析认为，总体来说，外汇储备的下滑并不能等同于新兴市场国家出现了大规模的资本外逃。亚洲地区经历了1997年金融危机，地区国家已经建立了一些应急机制，这成为稳定地区金融的重要保障。

下滑并不意味出现大规模资本外逃

上世纪90年代末，亚洲金融危机给新兴市场国家敲响警钟，这些国家的央行开始扩大外汇储备，以维护本国货币的信誉，防范金融风险。2014年二季度末，新兴市场国家外汇储备达到峰值，为8.06万亿美元，之后持续下滑。

新加坡华侨银行经济学家谢栋铭告诉本报记者，去年以来，美联储开始收紧货币政策，新兴市场国家普遍面临资本外流压力，各国央行为维持本币汇率稳定，抛售美元、干预汇率成为外汇储备减少的一个原因。据瑞士信贷集团估计，持有全球外汇储备2/3的发展中国家，去年第四季度净支出了540亿美元储备，这是自2008年全球金融危机以来最多的一次。中国去年12月外汇储备从6月的4万亿美元下滑至3.8万亿美元，俄罗斯外汇储备去年减少了25%，至3610亿美元。

但也有分析指出，外汇储备下滑的态势可能被夸大了。美元升值，但其他储备货币如欧元、日元在贬值。“全球外汇储备虽然以美元计价，但是各国央行的外汇储备中也同样有欧元或日元等非美元货币。”谢栋铭指出，“2014年下半年以来美元大幅升值，导致以美元计价的非美元储备资产减少。总体来看，外汇储备下滑不等于新兴市场国家出现大规模资本外逃，不用过于悲观。”

1997年亚洲金融危机之后，亚洲多数国家就已经意识到国际资本流动可能冲击本国经济，开始从国际和国内两方面着手防范金融风险。从国际上看，该区域建立了一些应急机制。2009年东盟与中日韩（10+3）财长共同签署的“清迈倡议多边化协议”就是一个非常重要的机制，它为地区成员国提供干预资金，稳定金融体系。此外，2008年国际金融危机之后，人民币国际化步伐加快，中国和周边国家签署了大量的人民币货币互换协议，这也将成为稳定地区金融的一个重要砝码。

澳新银行大中华区首席经济学家刘利刚对本报记者表示：“大部分新兴市场国家不用太过担心，因为他们的外汇储备仍然很多。但是他们也必须进行一些政策调整，例如提高出口竞争力、减少外贸赤字，同时减少财政赤字、稳定金融市场等。”

不利于资源密集型经济体的

结构转型

俄罗斯央行公布的最新数据显示，俄罗斯国际储备在3月末增长了79亿美元，由3529亿美元升至3608亿美元。这一消息稍稍缓解了外界对俄财政状况的悲观评估，但前景仍不乐观。俄罗斯国际储备包括外汇储备、黄金储备、在国际货币基金组织的储备头寸和特别提款权等。国际储备由俄政府和央行共同支配，主要用于应对经济风险。2014年年初俄国际储备总额为5095亿美元。但自2014年3月以来，受西方对俄实施制裁和国际油价下跌影响，加上地缘政治局势动荡，资本外逃显著增加。俄央行评估称，2014年俄净资本流出达1515亿美元。

俄财政部财政研究所首席研究员萨文斯基告诉本报记者，俄国际储备下降的主要原因是油价下跌和偿还外债。俄外汇储备的第一大来源是能源出口收入，而此前俄预算方案均是以油价在每桶100美元以上的基础制定的。西方制裁实施以来，俄银行和大型企业海外融资陷入困境，包括俄石油公司这样的大型国企也因偿还外债的巨大压力不得不申请国家援助。为维持国内金融市场稳定，俄央行只能向金融机构借出大量外汇以帮助其渡过难关。

美联储收紧货币政策之后，以美元计价的大宗商品价格下跌，依赖原材料出口的拉美各国出口收入大幅减少。巴西等国政府抛售美元、购回本币以对抗高通胀。而分析认为，巴西央行已经无力继续用这种方法拯救经济，由于滞涨的拖累，巴西政府已经一再调降了2015年的经济增长预期，近期疲软的经济表现与前几年大宗商品繁荣期的生机勃勃构成了鲜明反差。巴西央行近日也宣布，不再延长汇市干预计划。里约热内卢天主教大学国际经济学教授保罗·沃贝尔指出，外汇储备减少不利于巴西国内调整产业结构、由资源密集型向技术密集型转变。

未来中国资本双向流动属于正常现象

针对中国外汇储备下降的情况，新加坡星展银行经济分析师周洪礼7日在《联合早报》撰文指出，最主要的因素是人民币在跨境贸易结算中的使用量不断增加。通过贸易结算，人民币取代一些美元，进入了中国，从而降低了外汇储备的增速。中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员高海红在接受本报记者采访时表示，新兴市场国家外汇储备降低，表明这些国家多年以来形成的经常项目顺差局面发生了改变，这是全球需求萎缩、新兴市场国家经济增速放缓的表现，也是后金融危机时期全球再平衡的结果。外汇储备大幅度降低也反映出国际外汇市场和短期资本流动的变化。市场针对美联储年内加息可能产生的息差预期是重要的诱因，美元升值和新兴市场国家货币贬值也同样加速了短期资本净流出。对于那些资本项目相对开放的国家，货币贬值、资本抽逃和外汇储备水平降低之间会形成叠加效应。

高海红指出，中国过去多年在出口导向和汇率干预的作用下累积了近4万亿的外汇储备。这一巨额财富事实上是一把双刃剑：一方面为稳定收支提供了预防性储备，另一方面投资于美元资产而遭受资本损失。目前在全球需求低迷背景下，中国经济增长也有所放缓，国内经济结构正面临调整，增长方式也发生改变。伴随国际收支调整的外汇储备水平变化应在常理之中。高海红认为，目前，主要发达国家货币政策分化，这对人民币汇率和资本流动产生影响。从短期变化看，人民币贬值预期升温，资本净流出增加，加之中国继续推行资本项目开放，以往主要依靠资本管制确保金融稳定的防线逐渐削弱，这为国内金融稳定带来挑战，也是对决策当局如何以审慎的管理措施有效应对资本流动能力的测试。值得关注的是，中国企业和金融机构的短期外债规模有限，这在微观层面增强了抵抗短期金融冲击的能力。未来随着人民币汇率弹性增加和资本项目进一步开放，资本双向流动和外汇储备的增减当属正常现象。