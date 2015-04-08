黄金供应繁荣期行将结束 金价下跌预示金矿减支

黄金市场出现最近30年来最大的跌幅，恐怕即将导致黄金采矿业产出长达六年的扩张归于沉寂。

随着黄金价格持续下跌，从俄罗斯、南非到北美，全球名列前茅的生产商们非但不再盈利，反而出现亏损，进而被迫在超过三年的时间里将采掘业开支削减一半。

在巴克莱资本(Barclays Capital)看来，黄金产出有望在2015年达到纪录高位，但增速恐怕会落得至少最近六年来最低，在随之而来的2016年，黄金产出则恐下滑1%。

在2014年，黄金采掘业供应了3114吨黄金，其价值也达到大约1270亿美元的纪录新高，这得益于相关企业加大投资力度，以期将价格资本化——黄金价格在截止2011年的10年里至少涨了五倍。

诚然，对黄金的金融资产诉求意味着，其供应面往往不会像经济、货币政策、乃至中国和印度这样数一数二买家的需求那样显著地影响达到黄金市场的价值。

伦敦经纪商SP Angel Corporate Finance LLP分析师迈耶(John Meyer)指出，如果黄金采矿业出现任何萎缩，都可能会导致实物黄金市场趋于紧俏，进而回馈到黄金价格的走势上去，这还会带来更大的积极影响——改善投资者对黄金市场的信心。

北京时间04:04，国际现货黄金价格下跌4.14美元，跌幅0.34%，报1210.50美元/盎司，较2011年所创纪录高位下跌37%。

据伦敦顾问公司Metals Focus统计，在黄金价格如此之低的情况下，全球大约10%的黄金生产并不能带来效益。相关预估包括了采掘成本和勘探的替代性储备，以及其他成本。该公司与摩根士丹利(Morgan Stanley)和法国外贸银行(Natixis SA)都预计，全球黄金产出将会下滑。

法国外贸银行分析师布朗(Nic Brown)就指出，令人头疼的问题是，黄金供应会以多快的速度下降，“我们认为，至少不可能在2017年之前大幅下滑”。

全球头号黄金采掘公司Barrick Gold Corp。在2014年出现29亿美元净亏损，为2009年以来最大，其背后的原因就是黄金价格下跌、以及智力和赞比亚方面的采掘活动减值。AngloGold Ashanti Ltd。则曾在2月份表示，该公司将在2015年最多减支10%。