今明两年俄罗斯将陷入经济衰退

据世界银行公布的一份最新报告显示，西方国家的强大制裁和原油价格的大幅下跌已经对俄罗斯经济造成了“连环出拳”的猛烈打击，这将导致该国经济状况变得比经济学家此前预期的更加糟糕。

世界银行在这份报告中预测称，如果原油平均价格保持在每桶53美元附近，则俄罗斯经济今年将会下滑3.8%。相比之下，世界银行在去年12月份发布的报告中预测今年俄罗斯经济将下滑0.7%。报告还指出，这场经济衰退还将再持续一年时间，并预测称2016年俄罗斯经济将进一步下滑0.3%，届时预计原油价格只能回升至每桶57美元附近。

“原油价格大幅下跌和更加严格的制裁是在2014年底才到来的，因此到2014年最后一个季度才开始影响俄罗斯经济，其在今年和2016年中将会造成的后果很可能会更加深远。”世界银行在报告中写道。

自2014年6月底以来，原油平均价格已经从当时的每桶110美元上方一路下跌至目前略高于每桶50美元的水平，而且并无证据表明近期内油价将会回弹。其结果是，俄罗斯政府在起草预算的问题上陷入了困境，这是因为该国预算一直都在很大程度上依赖于能源收入。

报告还显示，世界银行的经济学家预计西方国家对伊朗实施的制裁措施不会在近期内被撤销。单单是由欧盟、美国、澳大利亚和加拿大所实施的制裁措施，就已经导致俄罗斯工业无法从西方国家的金融市场上借入资金和为其能源行业引进技术。