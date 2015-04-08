IMF预估全球潜在经济增速将维持低位

4月7日 - 国际货币基金组织(IMF)周二在一份研究中称，2007-09年金融危机过后，全球经济成长潜能严重受创，而且这种影响可能会持续数年，研究似乎暗示一段时间内利率应会维持在低位。

因人口老龄化及技术创新下降，在金融危机之前，较发达国家潜在增速便已放缓。

据IMF研究，2008-2014年间，民间投资和就业增长下降，使得这些国家年度潜在增速降至1.3%，比危机前水准低0.5个百分点。

全球财经首脑下周将齐聚华盛顿，参加IMF和世界银行春季会议，届时可能围绕这份研究讨论如何促进经济成长。IMF一年两次的全球经济展望就包含这份研究。

IMF称，未来五年，发达国家潜在年增速应会升至1.6%，仍低于危机前增幅，因此要减少公共和民间负债变得更加困难。

IMF称由于利率仍处于低点，“若发生不利于经济成长的冲击事件，发达经济体的货币政策可能得再度面对向零利率靠拢的问题。”

IMF同时指出，欧元区及日本需求疲弱，可能使其潜在成长力道低于预期。这份研究成果发布之后，IMF将于下周公布全球经济预估。

新兴市场方面，潜在年成长率在2008年至2014年间下滑至6.5%，较危机发生前下滑约两个百分点，预料未来五年将进一步降至5.2%，因人口老化、结构性限制抑制资本增长、以及生产力成长放缓等。

IMF提到，全球第二大经济体--中国潜在成长率可能面临更为严重的下修，因该国脱离投资导向经济、转型成为消费导向经济。

IMF呼吁富裕国家提振需求及投资，包括提供更多资金用于研究发展和基础建设。IMF并称发达经济体应该提高基础建设支出、松绑过度的管制、并改善教育品质。