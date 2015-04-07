卢布的逆袭！去年表现全球最差今年一季度变为最佳

4月7日消息，据报道，在今年的前三个月时间里，俄罗斯卢布已经从全球表现最差的一种货币变成了表现最好的，这让哪怕是预言最准确的预测者也都大跌眼镜。在过去一段时间里，原油价格下跌至近六年以来的最低水平以及利率的下调都曾是卢布走软的“指示器”，但现在这些因素都已经被市场置之不理，原因是乌克兰的停火协议成为了最大的决定性因素。

在今年第一季度中，尽管俄罗斯央行将其基准利率总共下调了300个基点，而且伦敦北海布伦特原油期货价格每桶55.17美元的平均价格与此前一个季度相比大幅下跌了29%，但卢布汇率仍旧上涨了4.4%。在周一莫斯科市场的交易中，卢布兑美元汇率上涨了1.8%，至每美元55.6060卢布。

卢布汇率的“大转弯”让分析师感到难以捉摸。在第一季度末，这种货币的一个月隐含波动性是全球最高的，这意味着其对冲的成本有所提高，令分析师对其动作作出预期变得更加困难。在去年的外汇市场交易中，卢布汇率大幅下跌了46%，在彭博社追踪的31种主要货币中是跌幅最高的一种。

苏格兰皇家银行集团的首席俄罗斯经济学家塔蒂阿娜·奥洛华（Tatiana Orlova）指出，第一季度中俄罗斯卢布汇率上涨的走势很可能将延续到第二季度。她指出，俄罗斯企业需要买入的美元将会变少，这是因为在第二季度中，企业的外债付款与第一季度相比将会减少42%。