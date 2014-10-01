“胖手指”再度犯下大错

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有史以来最大的交易错误发生在了今天，超过瑞典的经济规模的股票订单在日本被取消。
在上午9时25分东京时间，42家公司的共计677800亿日元（$617十亿）股份的订单被取消，根据来自日本证券交易商协会编制彭博社的数据，该组织的代表还没有立即对此发表评论。
通过场外交易最大的依次为丰田汽车公司的19.6亿，或者说这是世界上最大的汽车制造商57％的流通股，为126800亿日元。丰田公司拒绝对此发表评论。
其他报废交易中包括本田汽车公司（7267），佳能公司，索尼公司和野村控股公司。
“胖手指”交易错误发生时有，比如 2009年，瑞银集团错误的下令卡普空公司可换股债券三万亿日元。不过，今天的报废交易是不同数量级的。
“我从来没有听说过这么大的订单被取消，”Ayako Sera说，负责监督约4740亿资产驻东京的住友信托银行负责人说。 “一定有什么错误。”
虽然没有造成损失，但对于被取消的订单，应该有一个解释说话，以减轻忧虑，Ayako Sera继续说。
日经平均股价指数变动不大，于下午1时03分东京时间和丰田的股价与上周相比较分别上涨1.2％。
“这不是火箭科学，只是有一个“胖手指”在这里，这里又得重新说到责任的问题，”香港券商Parry International Trading Ltd.的董事总经理Gavin Parry表示。
说明衍生品场外交易交易实在没有两个当事人监督的情况下进行的。