“胖手指”再度犯下大错
每周趋势

“胖手指”再度犯下大错

1 十月 2014, 09:32
rayda
rayda
0
628

有史以来最大的交易错误发生在了今天超过瑞典的经济规模的股票订单在日本被取消。



上午9时25分东京时间42家公司的共计677800亿日元（$617十亿股份的订单被取消根据来自日本证券交易商协会编制彭博社的数据组织的代表还没有立即对此发表评论。

通过场外交易最大的依次为丰田汽车公司19.6亿或者说这是世界上最大的汽车制造商57％的流通股126800亿日元丰田公司拒绝对此发表评论

其他报废交易中包括本田汽车公司7267佳能公司索尼公司和野村控股公司。

胖手指交易错误发生时有，比如 2009年，瑞银集团错误的下令卡普空公司可换股债券三万亿日元不过，今天的报废交易不同数量级的。

“我从来没有听说过这么大的订单被取消Ayako Sera，负责监督4740亿资产驻东京的住友信托银行负责人说。 一定有什么错误

虽然没有造成损失，但对于被取消的订单，应该有一个解释说话，以减轻忧虑Ayako Sera继续说

日经平均股价指数变动不大，下午1时03分东京时间和丰田股价与上周相比较分别上涨1.2％。

“这不是火箭科学，只是有一个“胖手指”在这里，这里又得重新说到责任的问题香港券商Parry International Trading Ltd.的董事总经理Gavin Parry表示。

说明衍生品场外交易交易实在没有两个当事人监督的情况下进行的。
#胖手指