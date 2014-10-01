“胖手指”再度犯下大错

有史以来最大的交易错误发生在了今天，超过瑞典的经济规模的股票订单在日本被取消。







在 上午9时25分 东京时间 ， 42家公司 的共计 677800亿日元 （$ 617 十亿 ） 股份 的订单 被取消 ， 根据来自 日本 证券交易商协会 编制 彭博社 的数据 ， 该 组织的代表 还没有立即 对此发表评论。



通过 场外 交易 最大的 依次为 丰田汽车公司 的

19.6亿 ， 或者 说这是世界上 最大的 汽车制造商 57％的 流通股 ， 为 126800亿日元 。 丰田公司 拒绝对此发表评论 。



其他 报废 交易中包括 本田汽车公司 （ 7267 ） ， 佳能公司 ， 索尼 公司和 野村控股公司。



“ 胖手指 ” 交易错误 发生 时有 ，比如 2009年， 瑞银集团 错误的 下令 卡普空 公司 可换股债券 三万亿日元 。 不过， 今天的 报废 交易 是 不同 数量级 的。



“我 从来没有听说过这么大的订单被取消 ， ”

Ayako Sera说 ，负责监督 约 4740 亿 资产 驻东京的

住友信托银行负责人说。 “ 一定有什么错误 。 ”



虽然没有造成损失 ，但对于 被取消的订单 ，应该有 一个解释说话 ，以减轻 忧虑 ，

Ayako Sera 继续说 。





日经平均股价 指数 变动不大， 于 下午1时03分 东京时间 和丰田 的 股价与上周相比较分别上涨 1.2 ％。



“这不是 火箭科学 ，只是有一个 “胖手指” 在这里，这里又得重新说到责任的问题 ， ”

香港券商Parry International Trading Ltd.的董事总经理Gavin Parry表示。



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