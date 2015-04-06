中石油原油探明储量持续四年下滑

尽管全球油气资源在减少是毫无疑问的事实，但是对于传统油气公司仍是雪上加霜，特别是在油价走低的时期。

近日，英国《金融时报》报道称，全球“五大”能源巨头——英国石油、雪佛龙、埃克森美孚、荷兰皇家壳牌和道达尔等巨头公司在最新的年报中显示，去年它们的探明储量总和减少至786亿桶石油当量，低于上一年略高于800亿桶油当量的水平，创下自2008年以来的最大降幅。

对于中国的“三桶油”来说，这也是需要警惕的趋势。中石油2014年年报显示，原油探明储量为105.93亿桶，较上年出现了2.1%的下滑。历年财报显示，从2011年开始，这一数据就一直在下降。在中国，探明储量指矿产储量开采储量、设计储量与远景储量的总和；美国所指的探明储量一般相当于确定储量与推定储量之和。

不过，得益于天然气储量的增长，截止2014年年末，中石油探明已开发及未开发储量合计为230.17亿桶油当量，比上一年略有增长。中石油近几年都保持了这种微增长的势头。

从资源的区域分布来看，截止去年年末，该公司97.35 亿桶的原油及凝析油储量与698,360亿立方英尺的天然气储量位于中国大陆；8.58亿桶的原油及凝析油储量与12,620亿立方英尺天然气储量位于中国大陆以外。

值得注意的是，中石油在中国大陆的原油及凝析油储量和上年相比发生了下降。《第一财经日报》记者查阅中石油近年财报发现，这一数据从2008年至今一路下滑。

公司希望找油气的工作能稳步而快速地突破，否则油气对外依存度将持续攀升。在2014年年报中，公司表示，预计2015 年勘探与生产板块的资本性支出为2002亿元。国内勘探继续突出储量高峰期工程，加大松辽盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地、四川盆地、渤海湾盆地等重点油气区域的工作力度；海外继续深入推进中东、中亚、美洲、亚太等合作区现有项目的油气勘探开发工作，确保储量、产量较快增长。

此外，“三桶油”的另外两家也不会太乐观。截止2014年底，中海油净证实储量约44.8亿桶油当量，比上年略有增长；中石化油气探明储量为4172百万桶油当量，比上年出现了下滑。

当然，储量估计受到许多因素影响，包括与油气藏性能相关的因素等。在一个油气藏的生产期，储量估计会因获得更多数据而予以修正。但是，油气探明储量通常是油气公司做投资决策时的一个重要依据，也是投资者判断公司未来是否可持续增长的关键指标。

一个让未来更加不明朗的信号是，因为低油价对业绩造成的困扰，“三桶油”均调低了今年的资本支出。中海油近日承认已经搁置了其在安徽的页岩气项目，原因是该区块资源量还不足以支持大规模开发，页岩油气的开采成本比常规油气成本高。

数据的“预警”不仅来自几大能源公司。此前，研究机构IHS的初步调查数据显示，除了北美页岩油气和其他陆上能源外，去年全球范围内新探明的油气储量达到自1995年以来的最低值。但这些消息也没有刺激油价上涨，从2014年6月至今，国际原油价格已从最高点的每桶110多美元下跌至50美元左右。分析认为，油价的持续下跌可能进一步打击投资者对石油勘探开发的热情。