沙特上调亚洲售价 油价盘中涨超3%

受沙特上调亚洲油价和美国3月非农就业不及预期提振，国际油价今日盘中涨超3%。

彭博新闻社周日援引沙特石油公司声明称，沙特将至亚洲的阿拉伯轻质原油(Arab Light)价格折扣缩小至去年12月来最低，至0.60美元/桶；上调对亚洲市场5月的原油售价，较4月高0.30美元/桶。

华尔街见闻网站介绍过，上周四凌晨，伊朗核谈终于达成框架性协议，国际原油价格一度跌近5%。因为一旦协议正式实施，西方对伊朗原油、银行的制裁将会取消，市场担心伊朗高积的原油库存会涌向国际市场。

不过，摩根士丹利认为，2016年之前，伊朗的原油都不太可能涌向国际市场。

摩根士丹利分析师在近日的报告中写道：

尽管这是一个利空消息，但是达成最终协议和全面取消制裁仍然面临着重重困难。

...

即使最终协议达成了，我们也认为2016年之前，伊朗原油难对国际市场产生实质性影响。

5月交割的布伦特原油今日一度触及56.90美元/桶，涨幅超过3%；WTI原油一度触及50.97美元/桶，涨幅亦超3%。

3月美国非农就业数据大幅低于预期导致美元跳水是今日国际油价大涨的另一个原因。华尔街见闻网站介绍过，上周五因复活节假期而休市的黄金和原油今日均出现补涨行情，实现高开高走。

路透社援引的分析师称，为了迫使其它产油国减少供应，自去年晚些时候开始，沙特一直保持稳定产出，同时削减价格。此次沙特上调4、5月原油售价显示其策略开始奏效，尽管竞争仍然使得它需以折扣价进行销售。

BMI Research高级油气分析师Shunling Yap告诉路透：

亚洲市场仍然存在竞争，尽管有迹象表明其它产油国在这里的竞争力已经减弱。

除此之外，随着沙特支持的联合部队和也门的胡塞叛军继续在亚丁港作战，也门的战乱也为油价提供了部分支撑。

供应方面，油服公司贝克休斯（Baker Hughes ）上周四公布的调查结果显示，美国原油钻井平台数量已经连续第十七周下降，至802台，但下降速度已经趋缓。去年10月原油钻井平台数量为1609个，目前已经降至802个，降幅为50%，同时为2011年来最低水平。