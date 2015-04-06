中国股市一季度涨幅称雄全球，仍有上升空间

尽管有人预计中国经济增长减速、房地产市场走弱，但该国股市在第一季度仍称雄全球。上证综指飙升至2008年4月以来的最高点，但与2007年10月的历史最高纪录仍相距甚远，说明它还有很大的上升空间。中小盘股票的价格相对而言被高估，但大盘股跟其他发达市场相比很便宜。

据美国《福布斯》双周刊网站4月1日报道，中国股市翻越了牛市常见的所谓忧虑之墙。在深交所上市的100只中小企业板交易型开放式指数基金（ETF）之一Market Vectors ChinaAMC SME-ChiNext（CNXT）今年迄今为止暴涨了50%。在沪深两地挂牌的Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 China-A Shares Small Cap ETF（ASHS）今年第一季度跃升39%。它们大大超过了安硕MSCI新兴市场ETF仅为2%的同期收益率。

中国的新一轮牛市始于2014年，其推动力来自股市抄底和政府允许外国人进入中国股市。

美国顾问资产管理公司首席投资策略师马特·劳埃德说：“这使世界其他一些地区收益寥寥的大量闲置资本持续流入。”

今年2月，中国央行在四个月内第二次降息，以抵消楼市走弱的影响和通缩风险。中国央行还下调了银行存款准备金率以鼓励银行放款。投资策略师们指出，中国政府确定了7%的2015年国内生产总值（GDP）增长率目标（为11年来的最慢增速）以后，投资者断定中国将采取更多经济刺激措施来促增长。

美国斯特拉托斯理财伙伴公司首席投资官丹尼尔·雅各比表示，中国去年增加了一倍的保证金借款正和影子银行系统一道助推股市形成泡沫。

雅各比在电子邮件中写道：“投资者从影子银行拿钱投资买股票。跟美国不一样，中国没有现成的资产分类。再者，中国政府自始至终有自己的放松银根举措，这些钱也被用来购买中国股票。”

不同于发达国家的投资者，中国人投资主要局限于股市，没有什么其他选择。

路透社4月2日报道，中国股市上证综指4月2日小幅收升，再创逾七年新高。

上证综指收报3825.78点，上涨0.41%，此前最高收盘点位为2008年3月14日的3962.67点。

分析师指出，尽管金融股等蓝筹股走软，但以创业板为代表的成长性股票仍较坚挺，提振市场人气，大盘在多空争夺后仍小幅收红。