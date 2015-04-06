英德法意支持人民币加入SDR，美日强调加入标准

据欧盟金融界消息人士透露，国际货币基金组织今年晚些时候将对特别提款权(SDR)构成进行五年一次的评审，人民币(6.1935, -0.0035, -0.06%)离加入SDR货币篮子更近一步。眼下，以英国和德国为代表的欧洲主要国家均主张顺应趋势，今年将人民币纳入SDR货币篮子，但美国和日本持更谨慎态度。

SDR是IMF于1969年创设的一种国际储备资产，用以弥补成员国官方储备不足，其价值目前由美元、欧元、日元和英镑四种货币组成的一篮子储备货币决定。

根据计划，IMF董事会今年5月将就人民币纳入SDR货币篮子议题举行初步讨论，晚些时候举行五年一次的评审，最终决定11月公布。

欧元区消息人士说，德国、英国、法国和意大利等主要欧洲国家均支持将人民币纳入SDR货币篮子。

路透社报道，英国正努力为伦敦争取作为人民币离岸交易中心的地位，在力挺人民币纳入国际主要储备货币方面一直争当排头兵；作为欧洲中央银行总部所在国的德国也希望为法兰克福争取到人民币离岸交易中心地位，上月却因英国率先决定申请作为意向创始成员国加入亚洲基础设施投资银行(亚投行)而备受“刺激”。

英国财政部首席经济顾问戴维·拉姆斯登说，自IMF2010年对SDR进行评审以来，世界经济形势已经发生巨大变化，将人民币纳入SDR货币篮子已经成为一个非常值得讨论的话题。

惧重蹈亚投行“滑铁卢”

美强调“标准”避而不谈

相比欧洲国家的积极态度，美国和日本态度趋于谨慎。路透社报道，美国担心自己在IMF的影响力遭到削弱。

去年10月24日，在中国的倡导下，包括中国、印度、新加坡等21个亚投行首批意向创始成员国在北京签署了筹建亚投行备忘录。临近今年3月底的创始成员国资格确认截止日期，被美国视作盟友的英国、德国、法国、意大利等欧洲国家以及韩国、澳大利亚等国先后作出加入亚投行的决定，让企图奉行孤立政策的美国面临自我孤立。

路透社报道，为了避免这一尴尬外交局面在人民币纳入SDR货币篮子问题上重演，在IMF议题上拥有否决权的美国对人民币纳入SDR货币篮子的时间避而不谈，只是强调IMF的“标准”。

美国财政部长雅各布·卢3月底访问中国时表示，中国的发展繁荣和深入参与国际体系符合美国利益。在回到美国后，他说，虽然人民币自由化已经取得进展，但仍需“进一步自由化和改革，以符合IMF标准”。

“中国需要成功完成艰难的重要(金融)改革，比如资本项目下的(人民币)可自由兑换、一个更加由市场决定的汇率机制、利率自由化以及强化金融规则和监管等，”雅各布·卢说。

一名欧洲央行消息人士说，目前各方正在考虑的方案之一让人民币“阶段性地加入”SDR，其进程与人民币最终实现“可自由使用”、即在经常项目和资本项目下的可自由兑换相挂钩。

针对人民币今年能否加入SDR，中国人民银行副行长易纲日前表示，对此要有一颗平常心，这是一个水到渠成、瓜熟蒂落的过程。他认为，人民币加入SDR，将有利于扩大SDR的代表性，推动国际货币体系的改革，对中国金融业的改革开放也会起到促进作用。