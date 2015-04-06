美国石油产量将在9月前达到历史高峰

据昨日晚间消息，石油天然气咨询服务公司雷斯塔能源公司（Rystad Energy）表示，美国石油产量将在今年九月前达到年度最高值。

根据雷斯塔能源公司预计，2015年石油日产量将会在五个月内达到965万桶。届时产量将超过1970年年均石油日产量964万桶的记录，石油供应量也将达到新的高峰，随后将会回落。

美国能源信息管理局（EIA）也曾公开表示，美国原油储量也回到了二十世纪七十年代的水平，达到了4.714亿桶。

2014年，国际原油价格下跌46%，惊人的页岩油气的开采速度被认为是导致下跌的主要原因之一，雷斯塔能源公司分析称，数月后石油供应量在达到所谓的石油产量高峰后可能会导致石油价格反弹。并认为以美国西德克萨斯轻质原油（WTI）平均价格将为55美元每桶。截至本周五，五月期WTI期货价格为49.14美元每桶。

雷斯塔能源公司资深合伙人及分析部主管Per Magnus Nysveen还表示，预估石油产量九月最高还取决于页岩（Bakken，Eagle Ford和Permian页岩气田）油气钻机数量能否稳定在400台。因此，这次石油产量新高峰能否达成还是一个未知数。

能源咨询公司Perry Management首席执行官查理-佩里（Charles Perry）表示：“市场上当前一直讨论美国石油产量当前已达最高峰，但没顾忌未来美国油气产量将攀升至什么样的水平。”

WTRG Economics公司能源经济学家詹姆斯-威廉姆斯（James Williams）则表示，根据他的计算，北达科塔州石油产量已经下跌，德克萨斯州产量也已开始下滑，美国石油产量的最高峰可能已经到来，或者将在这个月到来。